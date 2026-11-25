Durante las últimas semanas de noviembre han comenzado a subir las temperaturas, a medida que nos acercamos a la temporada de verano.

En ese sentido, cabe preguntarse cuál es la mejor manera para hacer frente al calor y mantener un ambiente fresco al interior de los hogares.

Entre las alternativas existentes se encuentran el ventilador, el aire acondicionado y el enfriador de aire, cuyas diferencias van más allá de sus precios.

Miguel Torres, ingeniero eléctrico y académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes, entregó algunas recomendaciones para escoger el mejor sistema para cada casa y explicó las diferencias entre los tres sistemas.

“Las tecnologías de enfriamiento tienen costos de compra, consumo energético y niveles de confort muy diferentes”, comentó.

Diferencias entre ventilador, aire acondicionado y enfriador de aire

El ventilador se asoma como la opción más económica, con precios que pueden oscilar entre $20.000 y $80.000. Este elemento no disminuye la temperatura del ambiente, sino que mueve el aire sobre la piel, provocando la evaporación del sudor y aumentando la sensación de frescor.

No necesita mayores gastos de funcionamiento, tiene bajo consumo eléctrico y es fácil de instalar; sin embargo, comienza a perder efectividad cuando las temperaturas superan los 35 °C.

Por otro lado, el aire acondicionado es la alternativa más efectiva para enfriar una habitación. Funciona extrayendo el calor del interior, expulsándolo hacia el exterior a través de un ciclo de refrigeración. Mantiene una temperatura estable y puede deshumidificar el ambiente.

En ese caso, conlleva una inversión inicial y un consumo eléctrico mayor.

En tanto, el enfriador de aire, conocido como cooler evaporativo, usa un panel húmedo por el que circula el aire. La evaporación del agua permite disminuir su temperatura.

Se trata de un equipo portátil que consume un poco más de electricidad que un ventilador y que funciona mejor en ambientes secos. Su rendimiento disminuye en espacios cerrados y húmedos y para su funcionamiento necesita agua y mantenimiento.

Ventilador, aire acondicionado y enfriador de aire: ¿Cuánto dinero cuesta utilizar cada uno al mes?

El académico calculó el costo de utilizar cada equipo durante un mes, teniendo en cuenta un uso diario de ocho horas y una tarifa eléctrica referencial de $230 kWh.

De ese modo, presentó tres escenarios hipotéticos de gasto mensual:

Ventilador: Consumo estimado de 14 kWh, equivalente a aproximadamente $3.300.

Enfriador evaporativo: Utiliza cerca de 24 kWh, con un costo mensual de $5.500.

Aire acondicionado inverter: Registra un consumo estimado de 192 kWh, lo que representa alrededor de $44.000.

De acuerdo a Torres, los cálculos evidencian que el ventilador tiene menos gasto eléctrico, mientras que el aire acondicionado necesita una inversión mayor para ofrecer un control más efectivo de la temperatura.

Con todo, la elección del mejor sistema para cada hogar dependerá del presupuesto disponible para aquello, además de las características del espacio y el bienestar que se busque alcanzar durante la temporada de verano.