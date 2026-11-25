La cobertura de vacunación contra el neumococo en Chile alcanza un 39,8%, según las cifras del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) difundidas en noviembre de 2026. De un universo de 207.095 personas consideradas en el registro, 82.460 figuran vacunadas. Las regiones con menor cobertura son Arica y Parinacota (23%), Antofagasta (30,1%), Atacama y Valparaíso (33,4%) y Los Ríos (35,3%).

La neumonía es una infección pulmonar que puede provocar fiebre, dolor de pecho, decaimiento y dificultad para respirar. Aunque puede tener un origen viral, bacteriano o fúngico, el neumococo (Streptococcus pneumoniae) es una de sus principales causas bacterianas. Según los antecedentes difundidos, esta bacteria es responsable de entre el 30% y el 50% de los casos en adultos y cerca del 20% en niños.

Respecto de la baja vacunación, la doctora Carolina Herrera, médica broncopulmonar, afirmó que “es una brecha que podemos cerrar, porque las vacunas contra el neumococo son seguras y, para los grupos de riesgo, gratuitas”. Además, recordó que esta bacteria circula durante todo el año, por lo que no es necesario esperar al invierno para vacunarse.

Casos de enfermedad neumocócica invasora casi se duplicaron en Chile

Las personas mayores enfrentan un riesgo más elevado de desarrollar complicaciones graves debido al envejecimiento del sistema inmunológico y la presencia de enfermedades crónicas.

Según el doctor Carlos Pérez, infectólogo y decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián, el riesgo de enfermedad neumocócica grave se triplica entre los 50 y 64 años y aumenta más de ocho veces en mayores de 65 años, según las comparaciones de riesgo citadas por el especialista.

A esto se suma que, de acuerdo con el DEIS y el Ministerio de Salud, los casos de enfermedad neumocócica invasora aumentaron de 400 en 2022 a 773 en 2025, mientras que la tasa pasó de 2 a 3,8 casos por cada 100 mil habitantes.

Nueva vacuna para lactantes y acceso gratuito para adultos mayores

Desde el 1 de septiembre de 2026, el calendario infantil de vacunación incorporó la vacuna conjugada 20-valente (PCV20), que protege contra 20 variantes del neumococo y reemplaza a la formulación anterior de 13 serotipos. El esquema contempla dosis a los 2, 4 y 12 meses.

Por su parte, las personas de 65 años y más pueden acceder gratuitamente a la vacunación antineumocócica en los Centros de Salud Familiar (Cesfam) y vacunatorios privados en convenio con el Programa Nacional de Inmunizaciones.

Quienes presentan enfermedades crónicas o condiciones de inmunosupresión también pueden acceder a esquemas especiales, según su edad, historial de vacunación y evaluación médica.

“Vacunarnos nos protege a nosotros, pero también a quienes nos rodean, especialmente a los grupos de riesgo, como los niños pequeños y las personas mayores, que tienen más probabilidades de enfermarse gravemente”, concluyó la doctora Herrera.