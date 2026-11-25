La Sala del Senado aprobó en particular el proyecto de ley que regula la venta de medicamentos ilegales y sanciona su comercialización irregular.
La iniciativa comenzó en moción de los senadores Juan Luis Castro y Javier Macaya y de la senadora Ximena Ordenes; además de los exsenadores Francisco Chahuán y Juan Ignacio Latorre, y busca establecer penas de cárcel por la venta ilegal, falsificación y robo de medicamentos.
Con su respaldo en particular, el texto pasará a segundo trámite en la Cámara de Diputados y Diputadas.
El contenido del proyecto apunta a proteger la salud de la población, parte de la cual asiste a ferias libres para adquirir fármacos a bajo costo, sin tener conocimiento de su procedencia o de si estos fueron alterados.
En la Sala se votaron los artículos vinculados a las penas, el decomiso de fármacos, la cadena de distribución, las facultades del Instituto de Salud Pública (ISP) y la inhabilitación especial temporal, entre otras materias. Todos fueron aprobados en forma unánime.
En detalle, los senadores aprobaron por 31 votos y una abstención la norma de quórum que “faculta al ISP para hacerse cargo del control y fiscalización de este mercado y el carácter confidencial de la información que manejará”.
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