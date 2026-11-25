Los stickers de WhatsApp ya no son exclusivamente visuales. La aplicación de mensajería de Meta comenzó a implementar una función que permite crear y compartir stickers animados con audio en conversaciones individuales y grupales.

La herramienta permite conservar el sonido original de un video, incorporar efectos predeterminados, importar archivos de audio o grabar mensajes de voz personalizados.

Los stickers tienen un pequeño ícono de parlante que permite distinguirlos de las versiones tradicionales. El sonido estará desactivado por defecto y solo se reproducirá cuando el destinatario presione dicho ícono, presumiblemente para mitigar potenciales bromas dirigidas a los menos cautos.

Una vez activado, el audio se repetirá tres veces antes de detenerse.

¿Cómo crear stickers con audio en WhatsApp?

Quienes ya tengan habilitada la herramienta deberán seguir estos pasos:

Abrir una conversación de WhatsApp y acceder al panel de stickers. Presionar la opción “Crear sticker”. Seleccionar un video de la galería del teléfono. Presionar el nuevo ícono de audio en el editor. Escoger el sonido original del video, un efecto de la biblioteca, un archivo de audio o grabar un mensaje de voz. Confirmar la creación del sticker y enviarlo.

Tanto el sticker como su pista de audio estarán protegidos mediante el cifrado de extremo a extremo de la aplicación.

¿Cuándo estarán disponibles los stickers con sonido?

La herramienta ya está disponible para algunos usuarios de las versiones beta 2.26.47.1 de Android y 26.46.10.70 de iOS, además de determinadas cuentas que utilizan la versión de WhatsApp disponible en la App Store.

Se espera que la función llegue a más usuarios durante las próximas semanas. Sin embargo, WhatsApp todavía no ha anunciado una fecha para su implementación general.