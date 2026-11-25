El jefe de bancada de diputados del Partido Republicano, Benjamín Moreno, descartó que su colectividad impulse acusaciones constitucionales contra ministros del Gobierno, aunque defendió la posibilidad de expresar diferencias con el Ejecutivo.

Sus declaraciones se produjeron tras la reunión que sostuvieron la noche del martes los parlamentarios republicanos con el Presidente José Antonio Kast en Cerro Castillo, en medio de la controversia por el financiamiento público de tratamientos hormonales en menores de edad.

En entrevista con Radio Cooperativa, Moreno descartó que la cita respondiera a un llamado al orden por parte del Mandatario y explicó que estos encuentros se realizan cada dos meses.

Respecto de la eventual acusación constitucional que evalúa el Partido Nacional Libertario (PNL) contra la ministra de Salud, May Chomalí, el diputado fue categórico: “No vamos a acusar constitucionalmente a ningún ministro del Presidente Kast”.

Si bien reivindicó el papel de Republicanos como la principal bancada de apoyo al Gobierno, sostuvo que ello no impide manifestar discrepancias en determinadas materias.

“Sabemos destacar lo bueno y también podemos hacer nuestros reparos”, afirmó.

Los reparos de Republicanos por la hormonización de menores

Moreno reiteró que su colectividad busca impedir el financiamiento estatal de tratamientos hormonales en menores de 18 años y cuestionó el enfoque de las terapias transafirmativas.

El parlamentario sostuvo que el Estado debe garantizar el acompañamiento de quienes presentan disforia de género, tanto desde el Ministerio de Salud como desde Desarrollo Social, mediante tratamientos que, a su juicio, deben sustentarse en la evidencia científica.