Schwager S.A. facturó $104.086 millones en los primeros nueve meses de 2026, un 36,7% más que en igual período de 2025 y 8,5 veces los $12.206 millones de 2015. En esos once años, los ingresos crecieron a una tasa anual compuesta de 21,5%.

El EBITDA llegó a $12.276 millones (+49,7%) y su margen subió de 10,8% a 11,8%. La utilidad neta alcanzó $4.532 millones (+29,9%). La utilidad atribuible a los propietarios de la controladora, en tanto, fue de $4.541 millones, un 70,4% más que en igual período de 2025.

Este crecimiento se explica principalmente por el incremento de sus negocios y por la adquisición del 100% de Schwager Service S.A. en abril de 2026, que permitió a los accionistas de Schwager capturar prácticamente la totalidad del resultado del grupo, frente al 78% que les correspondía un año atrás.

Medidos desde 2015, el EBITDA crece a una tasa anual compuesta de 14,4% y la utilidad neta a 18,2% (comparación a septiembre de cada año).

“Los resultados financieros trimestrales no son números aislados. Llevamos más de una década ampliando la escala del negocio minero, y en 2026 sumamos nuevas líneas, el negocio de preparación minera y el suministro de equipos electrógenos de alta tecnología japonesa. Estos avances son consecuencia de la ejecución de nuestro plan de negocios, que busca ampliar nuestras capacidades y fortalecer nuestra participación en la minería, con una visión de largo plazo”, sostuvo Vladimir Pombet, gerente de Finanzas de Schwager.

Expansión minera y contratos comprometidos hasta 2032

La preparación minera comprende las obras que una mina subterránea necesita para acceder al mineral: túneles, chimeneas de ventilación y de traspaso, y los blindajes que las protegen.

Para entrar a este negocio, Schwager firmó en abril de 2025 una alianza con Incimmet, empresa peruana con más de 30 años de experiencia en la especialidad. Con esta incorporación, la compañía amplía su participación en la cadena de valor de la gran minería, sumando capacidades que le permiten acompañar a sus clientes desde etapas más tempranas de sus operaciones y abrir nuevas oportunidades de negocio.

El backlog contractual en minería alcanzó $395.779 millones al 30 de septiembre, equivalente a unos 37 meses de ingresos del segmento. El 75,9% se ejecutará entre 2027 y 2029, con un peak de $120.585 millones en 2027, en el marco de una cartera de contratos que se extiende hasta 2032.

Clasificación de riesgo y otros negocios de Schwager

En septiembre de 2026, Feller Rate realizó una clasificación de riesgos a Schwager S.A., que obtuvo una clasificación de solvencia “A-”, con perspectivas “Estables”, convirtiéndose en la primera clasificación de riesgo de la compañía, según informó la empresa.

La evaluación reconoce su foco en contratos de alta criticidad técnica para la gran minería, el crecimiento de su cartera de proyectos adjudicados, la estabilidad de sus márgenes y una política de endeudamiento conservadora, que mantiene sus indicadores de cobertura en niveles considerados sólidos.

Por otro lado, Schwager Lácteos y Energía registró ingresos por $7.369 millones (+40,7%), Schwager Biogás ha construido cinco plantas con una capacidad conjunta estimada de 25 GWh al año y posee diferentes proyectos en etapa de evaluación.

Por su parte, Schwager BLISA, el centro logístico, se encuentra en su transición desde el arriendo de activos hacia servicios de consolidación de carga.

En los últimos doce meses, el precio de la acción de Schwager se triplicó, según informó la compañía, reflejando el crecimiento de su valor bursátil. Esta evolución ha permitido generar valor para sus accionistas y representa un resultado de la consolidación y el desarrollo de la compañía, en línea con su objetivo de seguir creciendo y fortaleciendo su negocio en el largo plazo.