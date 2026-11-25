La presidenta del Banco Central, Rossana Costa, se refirió a la situación económica del país, en medio de las presiones inflacionarias que se han producido durante el año.

En diálogo con T13 Radio, Costa también fue consultada por los dichos del ministro de Economía, Daniel Mas, quien se refirió a la Tasa de Política Monetaria (TPM), la que es fijada por el Banco Central.

Al respecto, se le había preguntado al ministro si es que la TPM debería ser expansiva para reactivar la economía, ante lo cual respondió que “si hay espacios para hacerlo, sí, sin duda” y que respecto a la actual, esta “podría ser un poquito más expansiva”.

En este contexto, Costa le respondió y aseguró que “el Banco Central toma sus decisiones y escucha al Gobierno a través del Ministerio de Hacienda” y que además “los consejeros y yo nos basamos en un análisis técnico profundo para llegar a nuestras convicciones”.

Finalmente, Rossana Costa recalcó que “el Banco Central tiene autonomía”.