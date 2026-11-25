El precio del cobre se desplomó 2,76% este miércoles en la Bolsa de Metales de Londres (LME) y cerró en US$ 5,31 por libra, según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). Se trata de su menor nivel desde el 16 de diciembre de 2025.

Con este resultado, el metal rojo completó 12 sesiones consecutivas a la baja. La última alza se registró el 9 de noviembre, cuando el cobre cotizaba en US$ 6,36 por libra, y desde entonces acumula una caída de 16,6%.

El retroceso desde su máximo histórico ya supera el 20%. El 17 de agosto, el cobre llegó a US$ 6,74 por libra, y desde ese nivel acumula una baja de 21,2%. En la jerga de los mercados, una caída de esa magnitud se conoce como mercado bajista.

Medido en toneladas, el precio contado se ubicó en US$ 11.703. El contrato a tres meses, en tanto, cayó 2,46%, hasta US$ 5,33 por libra.

Cobre acumula fuertes pérdidas y arrastra los promedios de noviembre

La corrección arrastró los promedios. En lo que va de noviembre, el precio promedia US$ 6,05 por libra, frente a los US$ 6,59 de octubre. En el año, el promedio llega a US$ 6,14 por libra, 38,63% más que en igual período de 2025.

La caída se produce en medio de las dudas sobre el ritmo y el financiamiento del gasto en inteligencia artificial, que han golpeado a las acciones tecnológicas. El cobre había subido este año en parte por la demanda esperada de los centros de datos, por lo que se ha movido en línea con esos papeles.

El martes, el contrato a tres meses del cobre en Londres se desplomó más de 5% y cayó bajo los US$ 12.000 por tonelada. Así borró el rebote del lunes, que se había dado tras el reintegro de Jensen Huang como CEO de Nvidia. Ese mismo día, el índice de semiconductores de Filadelfia se hundió 7,88% y el Nasdaq Composite retrocedió 1,48%.

A eso se sumaron la posibilidad de nuevas alzas de tasas de la Reserva Federal y los reportes de que Estados Unidos se prepara para subir los aranceles a China, la Unión Europea y otras 14 economías.

Inventarios y aranceles también presionan al precio del cobre

El mercado también está deshaciendo la apuesta arancelaria de los últimos dos años. Durante ese periodo, el metal se acumuló en Estados Unidos ante un posible arancel al cobre refinado. Ahora el precio en ese país pasó a cotizar con descuento frente a Londres, y parte de esos inventarios se está reenviando a compradores en China.

En cuanto a los inventarios, las existencias en la LME bajaron 0,32%, hasta 336.750 toneladas. En la Comex se mantuvieron prácticamente estables, en 731.925 toneladas. En la Bolsa de Futuros de Shanghái subieron 11,59% en la semana, hasta 30.846 toneladas.

Los demás metales industriales también cayeron con fuerza. El aluminio se desplomó 8,70% en la LME, hasta US$ 2.849 por tonelada. El estaño cayó 6,43% y el zinc 3,94%, mientras el níquel bajó 0,17%.

El plomo fue la excepción, con un alza de 0,34%. El carbonato de litio, en tanto, se ubicó en US$ 14,95 por kilo.

Con todo, el precio aún está por sobre las proyecciones oficiales para el próximo año. En su último Informe de Tendencias del Mercado del Cobre, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) elevó su estimación del precio promedio para 2026 a US$ 6,18 por libra, y para 2027 a US$ 5,95 por libra.