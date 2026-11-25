El exalcalde de Coquimbo, Marcelo Pereira, y el cantante de los Viking’s 5, Pedro Barraza, fueron detenidos en el marco de una investigación por fraude al fisco, denominada “Pirata Gate”.

Ambos están entre los 11 arrestados por la Policía de Investigaciones (PDI), en medio de una indagatoria por presuntas irregularidades financieras y administrativas en la Municipalidad de Coquimbo, que se habrían llevado a cabo durante la administración de Pereira, según consigna Radio ADN.

Los antecedentes apuntarían a presuntas anomalías en las contrataciones y pagos realizados entre 2019 y 2021.

El actual alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, afirmó que “producto de las querellas presentadas por la Municipalidad de Coquimbo, a las que se sumó el Consejo de Defensa del Estado, durante la noche se concretó la detención de 11 personas, que debiesen ser formalizadas durante el día”.

“Si bien la investigación se extendió, valoramos los esfuerzos desplegados por Fiscalía para lograr que se concretaran las órdenes de detención. Estas últimas semanas han sido de arduo trabajo para los equipos municipales, que han estado cooperando con la Fiscalía de Alta Complejidad para aportar los antecedentes que permitan determinar las responsabilidades de quienes le hicieron un grave daño a la comuna de Coquimbo”, escribó en su cuenta de X.

Y agregó: “No estamos hablando de delitos menores. A nuestra gestión le tocó asumir con un déficit de más de 42 mil millones de pesos, y los coquimbanos merecen una explicación sobre dónde fueron destinados esos recursos. Pero lo que es más importante, que los responsables de aquel desastre asuman su responsabilidad ante la justicia”.