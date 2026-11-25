La comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, envió un cuestionario al presidente José Antonio Kast, con el fin de esclarecer cómo ocurrieron los hechos en torno a la polémica rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad y crímenes de lesa humanidad.

La instancia es presidida por el diputado Raúl Soto (PPD) e integrada por Carlos Chandía (RN), Lorena Pizarro (PC), Germán Verdugo (PNL) y Lorena Fries (FA).

La acusación contiene 3 capítulos y está conformada por 189 páginas, en las que se acusa al titular de Justicia de “haber cometido abuso de poder e infringido las leyes por omisión” y de haber infringido la Constitución tras la firma de los decretos.

La votación del libelo está prevista para el próximo lunes 30 de noviembre, luego del término del análisis en la comisión revisora, que será este viernes 27 de noviembre.

A continuación, las preguntas dirigidas al presidente.