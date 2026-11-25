La comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, envió un cuestionario al presidente José Antonio Kast, con el fin de esclarecer cómo ocurrieron los hechos en torno a la polémica rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad y crímenes de lesa humanidad.
La instancia es presidida por el diputado Raúl Soto (PPD) e integrada por Carlos Chandía (RN), Lorena Pizarro (PC), Germán Verdugo (PNL) y Lorena Fries (FA).
La acusación contiene 3 capítulos y está conformada por 189 páginas, en las que se acusa al titular de Justicia de “haber cometido abuso de poder e infringido las leyes por omisión” y de haber infringido la Constitución tras la firma de los decretos.
La votación del libelo está prevista para el próximo lunes 30 de noviembre, luego del término del análisis en la comisión revisora, que será este viernes 27 de noviembre.
A continuación, las preguntas dirigidas al presidente.
- ¿Quién tomó la decisión de conceder reducciones de condena a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes?
- ¿Quién tomó la decisión de conceder reducciones de condena a condenados por crímenes de lesa humanidad?
- ¿En qué fecha tomó conocimiento S.E. de la decisión de conceder reducciones de condena a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes?
- ¿En qué fecha tomó conocimiento S.E. de la decisión de conceder reducciones de condena a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad?
- Indique todas las comunicaciones que ha tenido y con quiénes las ha tenido, indicando de ser posible, día y hora, sobre concesión de beneficios a condenados por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes.
- Indique todas las comunicaciones que ha tenido y con quiénes las ha tenido, indicando de ser posible, día y hora, sobre concesión de beneficios a condenados por crímenes de lesa humanidad.
- ¿Fue informado S.E., o algún ministro del Comité Político, de la decisión de conceder reducciones de condena a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes antes de que se dictara el primer decreto bajo el nuevo criterio? En caso afirmativo, indique por qué vía y en qué fecha.
- ¿Fue informado S.E., o algún ministro del Comité Político, de la decisión de conceder reducciones de condena a condenados por crímenes de lesa humanidad? En caso afirmativo, indique por qué vía y en qué fecha.
- El Ministro de Justicia y Derechos Humanos ha declarado que modificó el criterio respecto de la concesión de reducciones de condena respecto de condenados por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes “en mayo de 2026 (…) tras un estudio normativo”. ¿Conoce S.E. ese estudio? ¿Qué órganos de la Administración participaron en su elaboración? Se solicita remitir copia.
- ¿Se trató el cambio de criterio respecto a la concesión de reducciones de condena a condenados por delitos sexuales contra menores de edad en algún consejo de gabinete, comité interministerial o reunión de coordinación de la Presidencia? Se solicita indicar las fechas y remitir las actas o minutas correspondientes.
- Los decretos de concesión invocan los principios de “eficiencia y eficacia” y la conveniencia de evitar la “judicialización” ¿Fue la reducción de la litigación o de los costos del Estado un objetivo de Gobierno comunicado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos? ¿Intervino en esa definición algún otro ministerio?
- ¿Se consultó a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, a la Subsecretaría de la Niñez o a algún órgano con competencia en protección de la infancia antes de adoptar el nuevo criterio? Si no se hizo, ¿por qué?
- S.E. declaró que “el Estado les falló” a las víctimas. ¿En qué consistió, a juicio de S.E., esa falla? ¿Qué autoridad fue responsable de ella? ¿Qué medidas se han adoptado para repararla?
- ¿Quién decidió la suspensión de la tramitación de los decretos, anunciada el 23 de octubre de 2026? ¿Qué resultados ha arrojado la “revisión caso a caso” anunciada por S.E., respecto tanto de las solicitudes pendientes como de los decretos ya dictados?
- Indique todas las comunicaciones y con quiénes las ha sostenido, de ser posible indicando día y hora, sobre la revisión caso a caso anunciada.
- Después de que la Cámara de Diputadas y Diputados solicitara la renuncia del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, ¿qué antecedentes consideró S.E. para mantenerlo en el cargo? ¿Le formuló alguna instrucción o reparo respecto del criterio aplicado?
- ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para informar a las víctimas y a sus familias, y para su protección, respecto de los condenados que ya recuperaron su libertad?
- ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para oír a las víctimas para adoptar medidas para su protección?
- ¿En qué fecha propuso el Ministro de Justicia y Derechos Humanos a S.E. la modificación legal contenida en el mensaje presidencial de 27 de octubre de 2026 (Boletín N° 18.806-07)? Se solicita remitir los antecedentes que acrediten esa fecha.
- ¿Considera que los ministros de Estado al asistir al H. Congreso Nacional deben defender tesis jurídicas o dar cuenta de los actos de Gobierno, respetando el principio de probidad?
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