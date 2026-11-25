El exministro de Educación y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Harald Beyer, cuestionó la conducción política de la administración del Presidente José Antonio Kast y atribuyó parte de sus dificultades a la ausencia de un programa que ordene la gestión del Ejecutivo.

En entrevista con La Segunda, el exsecretario de Estado sostuvo que el énfasis en las emergencias del país ha sido insuficiente para articular el trabajo de los ministerios y de los distintos sectores del oficialismo.

“El ‘gobierno de emergencia’ fue un gran error porque los gobiernos necesitan un programa para englobar toda la gestión”, afirmó.

A juicio de Beyer, las prioridades de La Moneda en seguridad, reactivación económica y empleo carecen de un propósito político más amplio que permita proyectar los objetivos de la administración hacia 2030.

El académico también abordó las dificultades de coordinación al interior del oficialismo y sostuvo que la derecha no ha logrado consolidar una coalición estable con un proyecto compartido.

Respecto de su evaluación del Ejecutivo, al que anteriormente había calificado con nota cuatro, Beyer afirmó que la administración todavía tiene la oportunidad de revertir su situación, aunque advirtió que la baja aprobación ciudadana y la fragmentación del Congreso podrían dificultar el avance de su agenda.

Los cuestionamientos a la permanencia de Rabat

El exministro también abordó la acusación constitucional contra el titular de Justicia, Fernando Rabat. Si bien cuestionó los fundamentos jurídicos del libelo, consideró que su permanencia en el gabinete ha significado un costo político innecesario para el Presidente Kast.

“Fue un error quedarse”, señaló Beyer, quien sostuvo que el secretario de Estado debió recibir oportunamente la recomendación de renunciar para evitar que la controversia afectara directamente a La Moneda.

Asimismo, puso en duda la capacidad de Rabat para retomar la agenda legislativa de su cartera, incluso si la acusación constitucional es rechazada.

Beyer también cuestionó la intención del Partido Nacional Libertario (PNL) de presentar una acusación constitucional contra la ministra de Salud, May Chomalí, por la controversia en torno a los tratamientos hormonales en menores de edad.

El académico sostuvo que las diferencias respecto de estas políticas públicas no justifican recurrir a dicho mecanismo y puso en entredicho la definición del PNL como una oposición amistosa al Gobierno.

“Esto no tiene nada de amistoso”, afirmó.