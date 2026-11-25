Wall Street se desploma este miércoles en una nueva jornada de ventas masivas de activos ligados a la inteligencia artificial (IA) en los mercados globales. A esto se suman un dato de inflación por sobre lo esperado y el anuncio de una nueva ronda de aranceles de Estados Unidos.

Pasado el mediodía, el Nasdaq Composite cae 4,20%, hasta los 22.737 puntos. El S&P 500 retrocede 2,84%, a 6.996 unidades, y pierde así la barrera de los 7.000 puntos. El Dow Jones baja 1,69%, a 49.172 puntos, y vuelve a caer bajo los 50.000 puntos que había recuperado el martes.

Los semiconductores vuelven a liderar las pérdidas. El índice de semiconductores de Filadelfia se hunde 7,37%, en su segunda jornada consecutiva de fuertes caídas.

Nvidia cae 8,47%, hasta US$ 142,23 por acción. Con eso suma su segunda baja tras el reintegro de Jensen Huang como CEO, que el lunes había impulsado el papel 31,5%.

Los demás fabricantes de chips también se desploman. Sandisk cae 12,79%, Micron 11,26% y AMD 9,47%. Marvell retrocede 9,03%, Intel 8,91%, los ADR de TSMC 7,15% y Broadcom 6,25%.

Las caídas alcanzan también a las compañías de infraestructura para la IA. CoreWeave se hunde 10,50%, Dell cae 8,61% y Oracle 8,44%. Anthropic, en tanto, retrocede 4% y cotiza en US$ 78,63 por acción, cada vez más lejos de su precio de salida a bolsa de US$ 83.

Entre las grandes tecnológicas, Amazon cae 6,06%, Tesla 5,52% y Alphabet 5,08%. Microsoft baja 3,34%, Apple 2,38% y Meta 2,23%.

Ventas de acciones tecnológicas se extienden por Asia y Europa

La ola de ventas partió en Asia. En Corea del Sur, el Kospi se desplomó 6,16%, hasta los 4.697,51 puntos, arrastrado por SK Hynix, que cayó 11,05%, y Samsung Electronics, que perdió 9,87%.

En Taiwán, el Taiex retrocedió 4,80%, con una caída de 10% en MediaTek y de 3,59% en TSMC.

En Japón, el Nikkei 225 bajó 2,78%. SoftBank Group se hundió 14,83% y Kioxia, fabricante de chips de memoria, cayó 14,18%. En Europa, el Euro Stoxx 50 retrocede 1,21%, mientras ASML, proveedora de equipos para fabricar chips, cae 5,03% en Ámsterdam.

Detrás de las ventas están las dudas sobre si la IA podrá generar suficientes utilidades y productividad para justificar el enorme gasto en centros de datos. A eso se suman las preguntas sobre el gobierno corporativo de Nvidia tras el regreso de Huang.

La presión aumentó con el dato de inflación. Según el Departamento de Comercio, el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), el indicador preferido por la Reserva Federal, subió 3,8% anual en octubre, frente al 3,6% de septiembre.

La medida subyacente, que excluye alimentos y energía, avanzó 3,3%, por sobre el 3,2% esperado. El mismo día se informó que el PIB de EE.UU. del tercer trimestre se revisó al alza, hasta una tasa anualizada de 4,3%.

Con estas cifras, el mercado descuenta casi por completo un alza de 25 puntos base en la tasa de interés en la reunión de la Fed del 9 de diciembre.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, en tanto, baja a 4,82%, y el VIX, conocido como el “índice del miedo”, se dispara 26%, hasta los 33 puntos.

Estados Unidos propone nuevos aranceles de hasta 20%

En paralelo, la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. propuso nuevos aranceles de hasta 20% a 14 socios comerciales, entre ellos China, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Taiwán, tras una investigación de ocho meses sobre exceso de capacidad industrial.

China enfrentaría la tasa más alta, de 20%, que podría llegar a 40% si fracasan las negociaciones, mientras la Unión Europea partiría con 15%. Los gravámenes entrarían en vigor, como pronto, en enero, tras un proceso de audiencias.

Desde Beijing, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, rechazó la medida. “La llamada ‘sobrecapacidad’ es un falso problema, y China se opone a utilizarla como excusa para la manipulación política”, afirmó.

La jornada es la última completa de la semana en Wall Street. La bolsa estadounidense cerrará el jueves por el feriado de Acción de Gracias y el viernes operará solo media jornada.