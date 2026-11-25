Este miércoles, el subsecretario General de Gobierno, Gonzalo Arenas, se refirió a los cuestionamientos por parte del Partido Socialista (PS), luego de que la autoridad los calificara como “el ala menos democrática” de la oposición.

La controversia escaló tras una entrevista publicada por La Tercera, donde Arenas criticó duramente el rol opositor del socialismo y sostuvo que el partido se ha transformado en una “oposición intransigente” dispuesta a bloquear iniciativas del Ejecutivo.

En respuesta, la bancada socialista llamó a la autoridad a “recapacitar respecto a su rol” y cuestionó su desempeño comunicacional.

“Comprendemos que el vocero no tenga resultados positivos que comunicar al país y prefiera centrarse en nuestro partido. La bancada Socialista seguirá ejerciendo con responsabilidad su labor legislativa y fiscalizadora ante un Gobierno que le hace mal Chile“, expresaron desde el partido.

“Sector obstruccionista”

En un punto de prensa, el vocero reafirmó sus dichos y apuntó directamente contra los parlamentarios socialistas, afirmando que “el día de ayer, varios parlamentarios me han atacado por mi rol de vocero parlamentario del Partido Socialista y yo en eso quiero ser muy categórico, el día en que el Partido Socialista hable bien de mi rol como vocero, significa que lo estoy haciendo muy mal“.

En esa línea, insistió en que continuará cuestionando lo que definió como una postura obstruccionista dentro de la oposición.

“Vamos a seguir señalando al Partido Socialista y a ese sector obstruccionista que se está apoderando del Partido Socialista, que ser oposición no es decir que no a todos, sino que también cooperar con las políticas públicas que le hacen bien a todos los chilenos”, aseguró.

Consultado además por los dichos de la exvocera de Gobierno Mara Sedini, quien en entrevista con Las Últimas Noticias sostuvo que Arenas “ha cometido errores comunicacionales no forzados”, el subsecretario optó por no referirse al tema.

“No me voy a referir a comentarios de antecesores míos, más todavía cuando forman parte del mismo gobierno”, cerró el tema.