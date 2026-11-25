Una polémica se vivió al interior de la Sala de la Cámara Baja, luego de que la diputada Macarena Santelices (independiente) enviara un saludo de cumpleaños a Augusto Pinochet.

En medio de la discusión parlamentaria por el Presupuesto 2027, Santelices usó su intervención para reivindicar la dictadura militar de Pinochet.

También apuntó contra la actual oposición: “Escucho que allá al frente tienen la tupés de hablar de discriminación, de injusticia, de evocar a la dictadura; por lo demás, feliz cumpleaños, presidente Augusto Pinochet, que hoy cumpliría un nuevo año”.

Y continuó diciendo: “Porque si ustedes llaman dictador al que supo levantar Chile de las garras del comunismo, es porque son desfachatados. Si algo sabemos en este lado, es levantar a Chile de las peores catástrofes. Por eso y más, apruebo este presupuesto”.

Incluso, subió el video con parte de su alocución a su cuenta de X, acompañado del mensaje: “La izquierda durante los últimos 4 años destruyó las arcas fiscales y tiene la desfachatez de llamar dictador a quien levantó este país de las garras del comunismo. Feliz cumpleaños Presidente Augusto Pinochet”.

La izquierda durante los últimos 4 años destruyó las arcas fiscales y tienen la desfachatez de llamar dictador a quien levantó este país de las garras del comunismo. Feliz cumpleaños Presidente Augusto Pinochet. 💯🇨🇱 https://t.co/tCIGOv6IKE — Macarena Santelices diputada 🇨🇱 (@maca_santelices) November 25, 2026

Más tarde, desde la oposición anunciaron que llevarán a Santelices a la Comisión de Ética de la Cámara.

El diputado Juan Santana (PS) aseveró en su cuenta de X que “la diputada Santelices saludó a Pinochet por su cumpleaños y lo llamó ‘presidente’, cuando fue un dictador que llegó con un golpe de Estado y cerró esta misma Cámara”.

“No le vamos a seguir el juego a su provocación. La vamos a llevar a la Comisión de Ética, porque las víctimas y sus familias merecen respeto y en democracia hay límites que una diputada de la República tiene que cumplir”, sostuvo.