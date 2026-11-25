Esta mañana, los diputados de la UDI, Cristóbal Martínez, junto con la integrante de la comisión de la Familia de la Cámara Baja, Ximena Naranjo, acordaron oficiar al Consejo de Calificación Cinematográfica y a la Defensoría de la Niñez a raíz de los diversos reclamos que han surgido durante las últimas semanas producto de la calificación que recibió la película Wildwood: el bosque salvaje, que a pesar de estar catalogada para Todo Espectador (TE), mostraría distintas escenas relacionadas con violencia y suicidio, además de utilizar un lenguaje inapropiado para menores.

A través de una carta publicada en un diario de circulación nacional, la que permitió visibilizar las quejas en torno a la producción audiovisual, luego que una espectadora —que asistió con su hija— asegurara que “me cercioré de que fuese para todo espectador y compramos las entradas”. Sin embargo, advirtió que “a los cinco minutos, un niño se tira de un balcón y se suicida, quedando además la imagen de un niño desnudo“, agregando que “quedé espantada, y mi hija de 9 años, aterrorizada”.

En el mismo escrito, la mujer detalló: “Salí de la sala y pedí explicaciones” y “las personas a cargo reconocieron que muchos padres habían alegado”, revelando que “me enteré de que la película efectivamente tiene esa clasificación en Chile, pero que en la mayoría de los países quedó para +14”.

Frente a esta situación, los parlamentarios manifestaron su preocupación por el contenido y también cuestionaron la calificación otorgada por la entidad correspondiente. Por ello, Martínez y Naranjo también concordaron con la carta de la espectadora, ejemplificación, a su juicio, que el organismo oficial de clasificación cinematográfica de Australia le otorgó la categoría “M”, recomendándola solo para espectadores de 15 años en adelante, advirtiendo expresamente sobre la presencia de “escenas de suicidio y de violencia”.

Pero además –agregaron ambos parlamentarios–, el Consejo Británico de Clasificación Cinematográfica también estableció que los menores de 12 años que deseen ver la película solo podrán hacerlo en compañía de un adulto, mencionando que las escenas muestran a personajes que son apuñalados y decapitados, otras en que se exhiben cuerpos sin vida tendidos en el suelo, además de frecuentes amenazas, el secuestro de un bebé y el uso ocasional de lenguaje vulgar. En Latinoamérica, en tanto, países como Argentina y Brasil también establecieron restricciones de edad y con supervisión parental.

“Con todas las advertencias que se han hecho a nivel mundial, tanto por parte de organismos oficiales como de expertos y críticos, cuesta entender que en Chile se haya calificado esta película para todo espectador, cuando en distintos países ya se han establecido restricciones de edad. Hay padres que, confiando legítimamente en esta determinación, han llevado a sus hijos al cine sin siquiera imaginar el tipo de escenas que verían. Y en ningún caso se trata de cuestionar los contenidos que se producen, sino los criterios que se tomaron en consideración por parte de las instituciones a cargo”, lamentaron ambos gremialistas.

Por lo mismo, Martínez y Naranjo llamaron al Consejo de Calificación Cinematográfica a reconsiderar su decisión y otorgar una nueva categoría a la película, insistiendo en que “si existen antecedentes suficientes para poner en duda la calificación que recibió esta producción, lo responsable es adoptar una medida a la brevedad para evitar que más niños se vean expuestos a estos contenidos”.