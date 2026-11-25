El oro, la plata y el cobre profundizan este miércoles sus caídas y acumulan fuertes retrocesos desde sus máximos más recientes, en medio del fortalecimiento del dólar, las expectativas de nuevas alzas de tasas en Estados Unidos y las dudas sobre el crecimiento económico mundial.

En el caso del oro, los futuros caen 2,84% y se ubican en US$ 3.489 la onza, su menor nivel desde fines de agosto de 2025. El metal acumula así una baja de 37,5% desde su máximo histórico de US$ 5.586, alcanzado el 29 de enero, y en lo que va del año retrocede 19,6%.

La plata registra una caída aún más profunda. Sus futuros se hunden 5,16%, hasta US$ 39,13 la onza, y acumulan una baja de 67,8% desde el récord de US$ 121,30 que tocaron también el 29 de enero. En 2026, el metal ya pierde 44,2%.

El cobre, en tanto, completó 12 sesiones consecutivas a la baja en la Bolsa de Metales de Londres (LME). Este miércoles cayó 2,76% y cerró en US$ 5,31 por libra, según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). Es su menor nivel desde el 16 de diciembre de 2025 y representa una caída de 21,2% desde su máximo histórico de US$ 6,74 del 17 de agosto.

En Nueva York, los futuros del cobre caen 1,98%, hasta US$ 5,35 por libra, y retroceden 21,8% desde su máximo de septiembre. Con eso, el metal rojo ya borró todo lo ganado en 2026 y cae 5,2% en el año.

Dólar y tasas de interés presionan a los metales

El analista de mercados de XTB, Felipe Oyarzún, atribuyó la caída al dólar y a las tasas de interés. “Entre los principales factores detrás de este comportamiento se encuentran el fortalecimiento del dólar a nivel global y las expectativas de nuevas alzas de tasas en Estados Unidos”, afirmó.

La presión aumentó este miércoles con el dato de inflación de EE.UU. Según el Departamento de Comercio, el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subió 3,8% anual en octubre, frente al 3,6% de septiembre, mientras la medida subyacente avanzó 3,3%, por sobre lo esperado.

Con estas cifras, el mercado descuenta casi por completo un alza de 25 puntos base en la tasa de la Reserva Federal en su reunión del 9 de diciembre.

“Las expectativas de mayores tasas reducen el atractivo de los metales preciosos frente a instrumentos que sí generan intereses, como los bonos del Tesoro estadounidense”, explicó Oyarzún.

El analista agregó otro factor. “A lo anterior se suman las ventas de metales preciosos por parte de inversionistas que buscan obtener liquidez para hacer frente a las pérdidas en los mercados accionarios (…)”, señaló.

Este miércoles, el Nasdaq Composite cae más de 4% en una nueva ola global de ventas de acciones ligadas a la inteligencia artificial.

Aranceles y dudas sobre la demanda industrial también afectan al cobre

En el caso del cobre y la plata, también pesan las dudas sobre la demanda industrial. A eso se suma la propuesta de Estados Unidos de imponer aranceles de hasta 20% a 14 socios comerciales, entre ellos China y la Unión Europea, anunciada esta mañana.

Los demás metales industriales también cayeron con fuerza. En la LME, el aluminio se desplomó 8,70%, el estaño 6,43% y el zinc 3,94%, mientras en Nueva York el platino retrocede 3,42%.

Pese a la magnitud de las caídas, el analista advirtió que aún no hay señales claras de un piso.

“Pese a la magnitud de las recientes caídas, todavía es difícil determinar si los metales han encontrado un piso, especialmente mientras persistan las expectativas de mayores tasas de interés y las dudas sobre el crecimiento de la economía mundial”, puntualizó.