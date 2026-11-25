El fiscal jefe de la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso, Claudio Rebeco, confirmó este miércoles que los senadores del Partido Socialista Juan Luis Castro y Paulina Vodanovic tienen la calidad de imputados en el denominado caso Firmas.

“El senador Castro tiene, desde luego, la calidad de imputado porque se presentó una querella a su respecto. Respecto a la senadora Vodanovic, también se hacen algunas imputaciones en esa querella”, explicó Rebeco a 24 Horas.

Consultado por la situación de la timonel del Partido Socialista, el fiscal afirmó que, “para efectos procesales”, también tiene la calidad de imputada en el caso.

“Lo razonable es que, si a ella se le toma declaración, por garantías procesales, se le va a dar lectura de su derecho”, agregó.

El fiscal también planteó que las firmas presuntamente falsas de los senadores Fidel Espinoza (PS) y Ximena Órdenes (PPD) se habrían estampado a través de un mecanismo digital.

“De ser efectivo que los titulares, la senadora y el senador involucrados, no estamparon su firma en ese documento, alguien, a través de algún mecanismo, insertó su firma escaneada en formato PDF”, precisó.

Cabe recordar que en el caso se investiga el retiro de los permisos constitucionales de ambos parlamentarios. El senador Juan Luis Castro (PS) gestionó el retiro mientras Órdenes y Espinoza acompañaban al presidente José Antonio Kast en su gira por Asia.

No obstante, Órdenes negó en una carta haber solicitado el retiro de su permiso y sostuvo que tampoco autorizó a nadie “para utilizar” su firma. A raíz de ello, el Ministerio Público abrió una causa para indagar si existen irregularidades constitutivas de delito.

El retiro de los permisos se produjo en medio de la discusión del Presupuesto 2027 y obligó a modificar el quórum en las votaciones.