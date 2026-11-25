Senadores de Renovación Nacional (RN) hicieron un llamado a despachar el proyecto de Sala Cuna Universal, iniciativa que se ha tramitado durante tres administraciones, que atravesó tres gobiernos y busca derribar barreras de acceso al empleo femenino, brindando mayor seguridad y libertad a las familias.

Sus declaraciones surgen en la antesala de la votación del proyecto prevista para este miércoles 25 de noviembre.

Los senadores de RN remarcaron que la aprobación de esta iniciativa no solo responde a una deuda histórica con las mujeres trabajadoras, sino que también avanza hacia una mayor compatibilidad entre la crianza y el desarrollo profesional.

Las declaraciones de RN

Al respecto, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, recordó que la iniciativa comenzó en el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, avanzó durante la administración de Gabriel Boric y podría concretarse bajo el mandato del Presidente José Antonio Kast.

“Cuando una iniciativa logra cruzar distintos gobiernos y reunir voluntades, se transforma en una política de Estado, por eso tenemos la confianza de que esta tarde podremos dar un paso histórico para las mujeres, las familias y el país”, sostuvo.

Desde la bancada del partido, su jefa, la senadora María José Gatica, destacó el impacto cotidiano que tendrá la ley para las madres que buscan ingresar o mantenerse en el mercado laboral sin enfrentarse al conflicto entre empleo y cuidados.

“Como madre, sé lo importante que es tener la tranquilidad de que nuestros hijos están bien cuidados. Sala Cuna Universal permitirá que muchas mujeres puedan trabajar, desarrollarse y aportar sin tener que vivir la angustia de elegir entre la maternidad y sus oportunidades laborales. Cuando damos seguridad a las madres, también estamos apoyando a las familias y al futuro de nuestros niños“, afirmó.

Por su parte, la senadora y presidenta de RN, Andrea Balladares, enfatizó que la iniciativa busca derribar los obstáculos que históricamente han desincentivado la contratación femenina o dificultado el retorno al trabajo tras la maternidad: “Chile no puede seguir manteniendo obstáculos que terminan desincentivando la contratación de mujeres o haciendo más difícil su regreso al mundo laboral después de ser madres.

Agregó que el proyecto “apunta precisamente a corregir una desigualdad, a generar condiciones más justas y a que la maternidad no se convierta en una limitación para trabajar”.

“Esperamos que hoy el Senado esté a la altura de ese desafío y lo despache definitivamente“, señaló Balladares.

En tanto, el senador Rojo Edwards recordó que el proyecto ya obtuvo un respaldo transversal sin votos en contra en la Cámara de Diputados e instó a replicar ese consenso en la Cámara Alta: “No se puede decir que estamos preocupados por el empleo femenino y al mismo tiempo poner trabas a un proyecto que precisamente busca abrir oportunidades para las mujeres”, afirmó.

Continuó asegurando que “Lo que corresponde ahora es que el Senado responda a ese consenso y concurramos con todos los votos a aprobarlo, sin maniobras dilatorias ni poner miguelitos en el camino”.