La senadora y timonel del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, se refirió a su calidad de imputada en el denominado caso Firmas, luego de que el Ministerio Público confirmara este miércoles su situación procesal.

Cabe recordar que el fiscal jefe de la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso, Claudio Rebeco, informó esta jornada que el senador Juan Luis Castro (PS) y Vodanovic tienen la calidad de imputados en el caso.

Al ser consultada sobre el caso, la senadora señaló que se enteró por la prensa de que la Fundación Fuerza Ciudadana había ampliado una querella en su contra por el retiro de los permisos constitucionales de los parlamentarios Fidel Espinoza (PS) y Ximena Órdenes (PPD).

“Yo me enteré por la prensa de que hay una querella y, cuando hay alguien que se querella, la persona, en este caso yo, pasa a tener la calidad de imputado”, comentó.

En esa línea, afirmó que “no he sido notificada, tampoco he sido requerida por la Fiscalía y, en caso de serlo, por supuesto voy a concurrir”.

Vodanovic aborda la continuidad de Castro como jefe del comité del PS, el PPD y el Partido Liberal

La timonel del Partido Socialista abordó las peticiones del Partido por la Democracia (PPD), entre ellas la de reconsiderar la continuidad de Castro como jefe del comité del PS, el PPD y el Partido Liberal. La colectividad también pide compensaciones que aún no ha definido.

Sobre la continuidad de Castro, remarcó que “no se ha tomado ninguna decisión por el momento”.

En cuanto a si el PPD podría exigir integrar o presidir comisiones legislativas tras la polémica, Vodanovic se mostró abierta a esa posibilidad.

“Las comisiones siempre pueden ser evaluadas. Son temas que, la verdad es que yo creo que debiéramos estar enfocados en lo que es la discusión de las leyes y de cómo nosotros hacemos nuestro trabajo siendo una oposición que realmente fortalezca a la gente”, indicó.