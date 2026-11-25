En el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la ministra de la Mujer, Judith Marín, anunció que ingresará un proyecto de ley para fortalecer la protección de la intimidad sexual, especialmente para mujeres, niñas y adolescentes, frente a la violencia sexual digital.

Desde la cartera precisaron que el proyecto busca endurecer las penas por exhibición y difusión no consentida de contenido íntimo o sexual, incorporando nuevas agravantes, además de tipificar la producción y difusión del material, incluso el que es generado mediante inteligencia artificial (IA).

La iniciativa contempla extender el delito de extorsión a las amenazas de divulgar este contenido. Además, busca incorporar el material creado o manipulado con IA en delitos como la comercialización, difusión y almacenamiento de material pornográfico o de explotación sexual de menores de 18 años.

Las redes de apoyo también salvan vidas

Bajo el lema “Las redes de apoyo también salvan vidas”, la propuesta apunta a instalar que la violencia contra las mujeres no es un problema individual ni una responsabilidad exclusiva de quienes la enfrentan, sino que requiere del compromiso de las instituciones y de la ciudadanía.

Esta campaña busca generar conciencia sobre las distintas formas de violencia que afectan a las mujeres y que están contempladas en la Ley N° 21.675, también llamada Ley Integral. Tras ello, se propone una ruta de acción basada en cuatro conductas: escuchar, creer, acompañar y orientar.

El objetivo es que las personas puedan reconocer situaciones de violencia en espacios públicos, como en familia, las amistades, barrios y otros lugares, y que sepan cómo actuar frente a ellas.

El llamado apunta a que cualquier persona pueda convertirse en una red de apoyo, sin presionar ni decidir por las víctimas y sin reemplazar la respuesta especializada del Estado.

Tras ello, la titular de la Mujer sostuvo que “cada persona puede marcar una diferencia escuchando sin juzgar, creyendo, acompañando y orientando. No se trata de decidir por ellas ni de imponerles qué hacer, sino de respetar sus tiempos y estar presentes cuando necesitan ayuda. A veces, escuchar y actuar a tiempo puede salvar una vida”.