Este miércoles, la cantante chilena Mon Laferte anunció la realización de un concierto en el Estadio Nacional el próximo año.

El show forma parte de una extensión de su gira “Femme Fatale Tour”, la que incluye también nuevas fechas en México, en el Estadio GNP Seguros de CDMX y el Coliseo GNP de Guadalajara.

La intérprete de éxitos como Tu Falta De Querer y Mi Buen Amor se presentará en el recinto ubicado en la comuna de Ñuñoa el próximo 1 de mayo de 2027.

“Este 1 de mayo de 2027, el Estadio Nacional vibrará con toda la intensidad, emoción y fuerza de Femme Fatale Tour”, escribió la productora en sus redes sociales.

¿Cuándo parte la venta de entradas?

La venta de entradas para el concierto de Mon Laferte comenzará el próximo lunes 30 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, a través del sistema Ticketmaster Chile (www.ticketmaster.cl).