Esta jornada, se vivió una polémica al interior de la Sala de la Cámara Baja, luego de que la diputada Macarena Santelices (Ind-UDI) enviara un saludo de cumpleaños a Augusto Pinochet.

En medio de la discusión parlamentaria por el Presupuesto 2027, Santelices usó su intervención para reivindicar la dictadura militar de Pinochet.

También apuntó contra la actual oposición: “Escucho que allá al frente tienen la tupés de hablar de discriminación, de injusticia, de evocar a la dictadura; por lo demás, feliz cumpleaños, presidente Augusto Pinochet, que hoy cumpliría un nuevo año”.

Más tarde, desde la oposición anunciaron que llevarán a Santelices a la Comisión de Ética de la Cámara. El diputado Juan Santana (PS) aseveró en su cuenta de X: “No le vamos a seguir el juego a su provocación. La vamos a llevar a la Comisión de Ética, porque las víctimas y sus familias merecen respeto y en democracia hay límites que una diputada de la República tiene que cumplir”.

Tras este hecho, la representante del Distrito 12 defendió sus dichos y aseguró que no dejará de expresar su agradecimiento al dictador Augusto Pinochet, pese a las eventuales sanciones de la Comisión de Ética.

“Llévenme a la Comisión de Ética cuantas veces quieran. Jamás me impedirán decir que Chile se salvó de las nefastas garras del comunismo. Y por eso siempre millones de chilenos estaremos agradecidos del Presidente Augusto Pinochet”, apuntó.