El Gobierno informó que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) apelará el fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia que frena el proyecto que la Inmobiliaria Arenas Blanca (vinculada a los hijos del expresidente Sebastián Piñera) busca construir en la ribera del lago Ranco, en la región de Los Ríos.

Cabe recordar que la Corte de Valdivia acogió un recurso de protección presentado por la comunidad indígena Isla Huapi en relación con el proyecto, que contempla una inversión de US$ 40 millones para la construcción de 208 inmuebles en la bahía Coique.

De esta forma, el tribunal dejó sin efecto la calificación favorable que la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Los Ríos había otorgado a la iniciativa y ordenó realizar una consulta indígena.

En su resolución, el tribunal de alzada señaló que el proyecto contempla la descarga de efluentes tratados en el río Coique, que desemboca en el lago Ranco, y reprochó que el organismo ambiental desestimara los posibles efectos de la descarga sin consultar previamente a las comunidades afectadas.

“La susceptibilidad de afectación que exige el Convenio fue advertida por la propia autoridad, pero se resolvió con un estándar distinto y, lo más relevante, sin oír a la comunidad, en circunstancias que la entidad real de esa afectación es precisamente lo que debía discutirse con ella en la consulta”, destacó el fallo.

Al respecto, la delegada presidencial regional de Los Ríos y presidenta de la Comisión de Evaluación Ambiental, Vicky Carrasco, confirmó a Radio Bío Bío que el Gobierno apelará el fallo ante la Corte Suprema.

“Se realizará por parte del SEA una apelación (…) Se está trabajando en eso, pero dentro de cinco días debería realizarse la apelación“, reveló.