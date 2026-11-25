El Partido Demócrata Cristiano (DC) se refirió este miércoles a la detención del exalcalde de Coquimbo y militante de la colectividad, Marcelo Pereira, en el marco de la investigación por fraude al fisco denominada “Piratagate” en la Municipalidad de dicha comuna.

De acuerdo con los antecedentes del caso, las presuntas irregularidades apuntan a contrataciones y pagos efectuados entre 2019 y 2021 en la Municipalidad de Coquimbo.

En el marco de estas diligencias, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a 11 personas, entre ellas el exalcalde de la comuna, Marcelo Pereira.

“La probidad no se negocia”

Frente a la detención del exjefe comunal, la directiva de la Democracia Cristiana emitió un comunicado en el que manifestó “su preocupación por la gravedad de los hechos investigados y reafirma su compromiso absoluto con la probidad, la transparencia y el buen uso de los recursos públicos“.

Asimismo, afirmaron que “no hay espacio para la corrupción ni para quienes traicionan la confianza de la ciudadanía. Creemos que estos hechos deben investigarse hasta sus últimas consecuencias, respetando siempre el debido proceso y la presunción de inocencia”.

En esa línea, el partido recordó que durante la presidencia de Carmen Frei ya habían recurrido a la justicia para que se investigaran irregularidades ocurridas bajo la administración de Pereira.

“Nuestra posición ha sido y seguirá siendo clara: ninguna militancia ni cercanía política puede estar por encima de la ley“, aseveraron.

La colectividad confirmó que solicitará la evaluación de los antecedentes y la adopción de las medidas que correspondan ante “los organismos competentes del partido”, conforme a sus procedimientos internos.

“La Democracia Cristiana tiene una historia de servicio público que debemos honrar con hechos y consecuencia. La ciudadanía merece autoridades honestas, instituciones transparentes y una política que vuelva a generar confianza”.

“La probidad no se negocia. La justicia debe actuar, sin privilegios ni excepciones”, cierra el comunicado.