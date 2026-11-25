Un sondeo de CORPA Estudios de Mercado, realizado entre septiembre y octubre de 2026, revela que el porcentaje de personas que declara que ellas o alguien de su hogar fue víctima de robo o intento de robo llegó al 20%, superando el 17% registrado en la medición anterior. En paralelo, los hechos ocurridos en el transporte público aumentaron de 26% a 37%, mientras que la percepción general de seguridad mejoró levemente.

El 20% de las personas consultadas en Santiago declaró que ellas o alguien de su hogar fue víctima de un robo o intento de robo durante el último mes, superando el 17% registrado en julio-agosto de 2026. Así lo revela el último estudio de seguridad de CORPA, que muestra un aumento reciente de la victimización y cambios en los lugares donde ocurren estos hechos.

Uno de los principales resultados es el incremento de los robos en el transporte público, que pasaron de representar el 26% al 37% de los casos entre una medición y otra. También aumentaron los hechos ocurridos en el hogar, de un 6% a un 10%.

En contraste, la vía pública, que continúa siendo el lugar más frecuente, registró una disminución importante: pasó de concentrar el 65% de los robos o intentos de robo en julio-agosto a un 50% en septiembre-octubre.

“Se observa una tendencia sostenida al aumento de los delitos en el transporte público desde hace casi un año y, de manera especialmente preocupante, también en los hogares durante el último tiempo. Además, existen diferencias importantes según el nivel socioeconómico: el 40% de los robos que afectan a la clase media ocurre en el transporte público, mientras que, en la clase alta, el 18% se registra en los hogares y el 12% en los lugares de trabajo”, señaló Pavel Castillo, gerente de Intelligence y economista conductual de CORPA.

La percepción de seguridad mejora pese al aumento reciente de la victimización

Pese al incremento de la victimización respecto de la medición anterior, la proporción de robos o intentos de robo cometidos con violencia se mantuvo en un 39%, exactamente el mismo porcentaje registrado en julio-agosto de 2026.

La comparación con el mismo período del año anterior también muestra estabilidad en este indicador: en septiembre-octubre de 2025, un 40% de los robos o intentos de robo había sido cometido con violencia.

En cuanto a la percepción de seguridad, los resultados muestran una evolución distinta. En una escala de 1 a 10, donde 1 corresponde a sentirse muy inseguro y 10 muy seguro, los encuestados calificaron con un promedio de 6,1 su sensación de seguridad al vivir en Santiago. La cifra representa una leve mejora frente al 6,0 del bimestre anterior y un avance más significativo respecto del 5,4 registrado en septiembre-octubre de 2025.

Esta evaluación también se refleja al comparar la sensación de seguridad con el mes anterior. En una escala de 1 a 5, donde 3 significa sentirse ni más ni menos seguro, el promedio se mantuvo en 2,7, igual que en la medición previa, lo que evidencia estabilidad en la percepción de los encuestados.

“Con el cambio de gobierno se observa una variación importante en la percepción de seguridad. En diciembre de 2025, un 33% consideraba que la Región Metropolitana era muy insegura, cifra que hoy llega al 21%. Esta percepción coincide con los resultados de nuestro tracking de seguridad, que muestran una disminución en la cantidad de robos y en sus niveles de violencia. Pese a ello, sigue existiendo una cantidad muy significativa de delitos”, explicó Castillo.

El transporte público como foco de preocupación