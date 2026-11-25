Con 44 votos a favor y 4 en contra, el Senado aprobó este miércoles el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 presentado por el Gobierno.

La iniciativa completó su tramitación en el Congreso luego de que el Senado respaldara el informe de la Comisión Mixta, a excepción de los senadores Camila Flores (RN), Vanessa Kaiser (PNL), Alejandro Kusanovic (IND) y Karim Bianchi (IND), que votaron en contra.

Horas antes, la Cámara de Diputados había aprobado el informe con 113 votos a favor, 9 en contra y 9 abstenciones.

La comisión alcanzó distintos acuerdos sobre la restitución de recursos de las partidas que no fueron aprobadas durante el debate legislativo, entre ellas las correspondientes a las carteras de Interior y de Cultura.

Uno de los acuerdos fue reponer los fondos para las asignaciones de los expresidentes y trasladar la disposición que los regula desde la partida del Congreso Nacional a la de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), para que la Contraloría General de la República (CGR) pueda fiscalizar el uso de esos recursos.

Asimismo, en la partida del Ministerio de Justicia se repusieron los $1.879 millones contemplados para los sitios de memoria.

También,se aprobó el endeudamiento público por US$25 mil millones.

“Terminamos de despachar la Ley de Presupuestos para el año 2027. Fue un proceso de varias semanas, pero de mucho diálogo, buenos acuerdos, buenas negociaciones”, celebró el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

En esa línea sostuvo que la propuesta del Gobierno por el presupuesto es “responsable, cuida las necesidades inmediatas, pero sin dejar de mirar la responsabilidad sobre el futuro. Mira tanto lo importante y lo inmediato como la necesidad de reactivación”.

“Estamos muy conformes, fue una votación muy contundente (…) Quiero agradecer en este minuto a muchas personas, partiendo por lo que han sido las bancadas del oficialismo (…) también agradecer a muchos otros líderes de partidos que no son del oficialismo, algunos muy cercanos que apoyaron (…) y también a partidos que no son del gobierno, pero que de modo constructivo estuvieron para los acuerdos”, añadió.

Respecto de las críticas por los recortes en el presupuesto, sostuvo que “la palabra recorte no es una buena palabra porque es un presupuesto que aumenta el gasto público, que sube 1,7% en términos reales para el próximo año. Se cumple, como siempre lo dijimos, todas las leyes que hay que cumplir en materia social; Ricardo Soto estaba financiado, (…) gratuidad universitaria”.