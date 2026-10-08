“Antes de que cerremos su ministerio, preocúpese de Prodemu”: Diputado Olivares responde a ministra Marín y dice que “no le debe disculpas a nadie”

El diputado del Partido de la Gente (PDG), Javier Olivares, arremetió este jueves contra la ministra de la Mujer, Judith Marín, luego de que la autoridad condenara sus dichos sobre la expresidenta Michelle Bachelet y la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

A través de redes sociales, el parlamentario salió al paso y aseguró que “no le debe disculpas a nadie” y que no caerá “en el juego de la victimización que algunos quieren instalar”.

Acto seguido, emplazó a la secretaria de Estado a enfocarse en su cartera “antes de que cerremos su ministerio”, el cual sostuvo que representa un “gasto excesivo y sin resultados” para el Gobierno. En especial, el militante del PDG llamó a Marín a preocuparse por la crisis que enfrenta la Fundación Prodemu ante su inminente cierre en marzo de 2027.

“A la ministra de la Mujer, Judith Marín, le digo dos cosas: primero, no le debo disculpas a nadie. Segundo, antes de que cerremos su ministerio —un gasto excesivo y sin resultados—, preocúpese de las mujeres de Prodemu y dedíquese a resolver ese problema”, arremetió.

En esa línea, señaló que “si tuviera que ofrecer disculpas, lo haría. Pero no caeré en el juego de la victimización que algunos quieren instalar”.

Asimismo, manifestó que no dará explicaciones por sus declaraciones y sostuvo que “lo dicho, dicho está, y no cambio ni una sola coma de mis palabras“.

🇨🇱A la ministra de la Mujer, @MarinJudithM, le digo dos cosas: primero, no le debo disculpas a nadie. Segundo, antes de que cerremos su ministerio —un gasto excesivo y sin resultados—, preocúpese de las mujeres de Prodemu y dedíquese a resolver ese problema. Si tuviera que ofrecer disculpas, lo haría. Pero no caeré en el juego de la victimización que algunos quieren instalar. Ni siquiera daré explicaciones. Lo dicho, dicho está, y no cambio ni una sola coma de mis palabras. — Javier Olivares A (@JavierOlivares) October 8, 2026

Cabe recordar que, tras darse a conocer que Bachelet abrió la posibilidad de una tercera candidatura presidencial, el diputado la invitó a “seguir los pasos de Matthei” y “hacer unas buenas cazuelas”.

Las declaraciones de Olivares despertaron de inmediato críticas desde la oposición, e incluso la arremetida de Matthei en X, quien criticó que “el tiempo en que mandaban a las mujeres ‘a la cocina’ ya pasó”.