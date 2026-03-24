Ministra de Ciencias confirma suspensión temporal de becas de magíster y posdoctorados en el extranjero

La ministra Lincolao señaló que con la decisión se busca "fortalecer" la educación superior en el país y que no se abrirán convocatorias para esos programas durante 2026.

A raíz del reajuste presupuestario del 3% en cada Ministerio, el Gobierno tomó la decisión de suspender por este año las becas de magíster y los programas de posdoctorado en el extranjero.

Así lo confirmó la ministra de Ciencia y Tecnología, Ximena Lincolao, quien señaló que con esto buscan “fortalecer” los programas de magíster nacionales, según recogió Emol.

“La idea es reforzar nuestras universidades y usar el financiamiento de becas al extranjero en lugares en donde es más oportuno y también más valioso, como es el doctorado”, declaró.

De todos modos, la autoridad aclaró que tanto el programa de becas nacionales como el de los doctorados en el extranjero no tendrán ningún cambio.

“Todas las becas nacionales se mantienen sin cambios, incluyendo la convocatoria actualmente en curso”, señaló al citado medio.

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La titular del Ministerio de Ciencia explicó que la decisión se tomó con el foco de “fortalecer nuestras universidades y el desarrollo de capacidades dentro del país”.

Asimismo, argumentó que una de sus razones fue que el escenario actual es distinto del que había en 2008 cuando se creó Becas Chile, ya que aumentó la oferta de magísteres y doctorados en Chile: “No teníamos la cantidad de universidades que tenemos hoy (…) Ellas necesitan más alumnos y más infraestructura para doctorados”.

El programa de Becas de Chile fue creado durante el primer mandato de Michelle Bachelet; desde entonces se expandió en más de un 115% la oferta del sistema de educación superior para postular a magísteres y casi del 200% en doctorados, según indicó un estudio del Centro de Estudios Públicos (CEP).