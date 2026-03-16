Ministra Lincolao por recorte del 3%: “No vamos a cortar los financiamientos que van a la ciencia”

En entrevista con CNN Prime, la ministra Ximena Lincolao abordó el ajuste presupuestario del Ejecutivo, asegurando que protegerá los fondos de investigación. La titular de Ciencia explicó que la rebaja se logrará modernizando la gestión interna y reiteró el llamado al sector privado para impulsar el desarrollo tecnológico.

La titular del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, aseguró que el recorte presupuestario del 3% instruido por el Gobierno no afectará el financiamiento destinado a la investigación ni a las universidades, concentrando la reducción de gastos estructurales en la modernización y agilización de la gestión interna de la cartera.

En su primera entrevista televisada desde que asumió el cargo, la autoridad de origen mapuche y con una destacada trayectoria de 30 años en la gestión pública y tecnológica en Estados Unidos, abordó los principales desafíos de su mandato. Frente a la inminente obligación de ajustar las arcas fiscales, Lincolao fue categórica en blindar el desarrollo académico e investigativo del país, un sector que históricamente ha demandado mayor inyección de recursos.

¿Cómo se aplicará el ajuste presupuestario en Ciencia?

Consultada sobre la fórmula para cumplir con la meta de ahorro sin mermar el avance tecnológico, la secretaria de Estado explicó que actualmente se está realizando una “auditoría muy profunda sobre la gestión en la ANID y la gestión en el ministerio”. En ese sentido, puntualizó que la clave estará en la optimización.

“Nosotros no vamos a cortar los financiamientos que van a la ciencia o a las universidades, porque nosotros sabemos que eso es muy importante para el crecimiento de todo el país“, señaló la ministra, con hincapié en que la inversión estatal actual ya es comparativamente baja frente a naciones industrializadas. “Donde nosotros vemos mucha oportunidad de simplificación es en los procesos, en los sistemas”, añadió.

#CNNPrime | Ximena Lincolao, ministra de Ciencias, por inversión en ciencia en Chile: “Esperamos tener una alianza más cercana con la empresa privada (…) La inversión privada en ciencia es insuficiente”@tv_monica 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/wlAzfzj7Jz — CNN Chile (@CNNChile) March 17, 2026

Para ilustrar este punto, Lincolao detalló los actuales “cuellos de botella” burocráticos, como las complejas rendiciones de gastos a las que se someten los investigadores. “Hoy en día, por ejemplo, un científico en una universidad que recibe un financiamiento de la ANID […] tiene que gastar mucho tiempo en demostrar cómo se gastó ese dinero. A veces puede ser un lápiz, y ese recibo de un lápiz puede tener mucha interacción entre humanos. Hoy día la tecnología nos ayuda a facilitar ese proceso“, argumentó.

¿Cuál es el rol del sector privado frente al rezago tecnológico?

Otro de los ejes centrales de la entrevista fue la meta histórica de alcanzar una inversión del 1% del PIB en ciencia y tecnología, cifra que hoy bordea el 0,4%. Para Lincolao, el Estado no puede lograr este objetivo en solitario y requiere de una alianza estratégica robusta con el mundo privado.

#CNNPrime | Ximena Lincolao, ministra de Ciencias, por inversión en ciencia en Chile: “Entre público y privado podríamos llegar al 1% de inversión”@tv_monica 💻https://t.co/Ox6C5F7hT4 pic.twitter.com/CPXSSwHLmw — CNN Chile (@CNNChile) March 17, 2026

Al analizar el escenario de infraestructura digital, advirtió sobre el impacto de la llamada “permisología”, revelando que en Chile se exigen 147 permisos consecutivos para instalar un Data Center, con demoras de entre cinco y diez años. “Compañías que invierten en el centro de datos, algunas de ellas se han retirado del país, por lo mucho que se demora acá”, advirtió, fijando como urgencia interministerial destrabar estos procesos para no perder competitividad internacional ni soberanía digital.

A pesar del rezago, la ministra destacó el potencial local y anunció un plan masivo de alfabetización en Inteligencia Artificial, que comenzará de manera gratuita con 25 mil funcionarios públicos en colaboración con “titanes de la tecnología”, para luego expandirse a la ciudadanía y así mitigar el impacto de la automatización en el empleo.

Finalmente, Ximena Lincolao concluyó su intervención con un mensaje directo a las niñas y jóvenes chilenas para incentivar su participación en áreas STEM, con el objetivo de cerrar la brecha de género en el rubro. “Yo le digo a las niñas que le pierdan el miedo. La tecnología y la ciencia son ‘cool’. […] Democratizar la ciencia y la tecnología nos abre no solamente crecimiento económico, sino la resolución de los problemas tan grandes que tenemos”, cerró la autoridad.