Gustavo Petro llama a reunir firmas para una Asamblea Constituyente en Colombia

En su discurso por el 1 de mayo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, insistió en su propuesta de promover una Asamblea Nacional Constituyente.

En un acto realizado en el Parque de las Luces, en Medellín, el mandatario llamó a sus seguidores a conformar comités en todo el país y comenzar la recolección de firmas para impulsar la iniciativa, con la meta de presentar el proceso ante el Congreso y proyectarlo más allá del fin de su mandato, que concluye en agosto.

Durante su intervención, Petro planteó que la convocatoria debe apoyarse en una movilización ciudadana amplia.

“Hoy se constituyen en toda Colombia, ojalá en todos los municipios, los comités por la constituyente. Invitamos a recoger las firmas. Hasta completar 5 millones y presentarlas al Congreso de Colombia”, dijo.

En la misma línea, el mandatario sostuvo que el próximo gobierno “tendrá la obligación de promulgar la convocatoria a la Constituyente”, una frase con la que dejó en claro que pretende mantener viva la propuesta incluso después de dejar la Casa de Nariño.

La idea, según lo expuesto por Petro en los últimos días y reiterado en su discurso del jueves 30 de abril en La Guajira, no sería reescribir íntegramente la Constitución colombiana de 1991. De acuerdo con la Presidencia de Colombia, el mandatario dijo que la Constituyente sería para “añadir dos capítulos” a la carta magna.

El primero apuntaría a destrabar reformas sociales que, a juicio del Gobierno, no han logrado materializarse por la vía legislativa; el segundo buscaría cambios en el sistema político con foco en corrupción.

En Medellín, Petro volvió sobre ese argumento y lo conectó directamente con el balance que hace de su propia administración. “Fui elegido solamente con un objetivo: volver realidad el Estado Social de Derecho que proclama, como orden y mandato, la Asamblea Nacional Constituyente”, afirmó.

Más adelante insistió en que a la Constitución vigente “le hacen falta” esos dos capítulos y remató: “Ese es el objetivo para este año. Antes de que se acabe. No es para el próximo siglo”.

El discurso también estuvo atravesado por sus cuestionamientos al Congreso y a las altas cortes, dos instituciones a las que el presidente responsabiliza por el freno a parte central de su agenda.

Asimismo, criticó el hundimiento de la consulta popular con la que intentó respaldar sus reformas y aseguró que en el Parlamento hubo “trampa”.

Sobre la reforma pensional, pidió a la Corte Constitucional que la apruebe, mientras que respecto del sistema de salud rechazó las versiones sobre una crisis y ordenó a su nuevo superintendente un informe sobre el Fondo de Prestaciones del Magisterio.