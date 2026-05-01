Todo sobre la Met Gala 2026: Fecha, temática y cómo ver la alfombra roja en vivo desde Chile

La Met Gala 2026 ya tiene fecha, concepto y principales nombres confirmados.

La tradicional gala benéfica del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art se celebrará el lunes 4 de mayo, en Nueva York.

Además de su dimensión mediática, el evento cumple una función clave para el museo: sus ingresos financian exposiciones, publicaciones, adquisiciones y operaciones del departamento de vestuario.

La edición de este año estará vinculada a la exposición de primavera “Costume Art”, que, según el propio Met, explorará las representaciones del cuerpo vestido a lo largo de su colección y pondrá en diálogo prendas del Costume Institute con obras de otras áreas del museo.

El proyecto se centrará principalmente en arte occidental, desde la prehistoria hasta la actualidad, y buscará mostrar cómo la ropa puede operar como expresión estética, política, simbólica e identitaria.

El museo también detalló que “Costume Art” será la muestra inaugural de las nuevas galerías permanentes Condé M. Nast, un espacio de casi 12 mil pies cuadrados junto al Great Hall.

La exposición abrirá al público entre el 10 de mayo de 2026 y el 10 de enero de 2027, mientras que el museo permanecerá cerrado en su sede de la Quinta Avenida el mismo 4 de mayo por la realización de la gala.

El código de vestimenta de esta edición será Fashion Is Art (“La moda es arte”), una consigna que, según el museo, invita a los asistentes a “expresar su propia relación con la moda como una forma de arte encarnada” y a celebrar las múltiples representaciones del cuerpo vestido a lo largo de la historia del arte.

Además, el Metropolitan Museum of Art recordó que la Met Gala se realiza cada año el primer lunes de mayo y que lo recaudado constituye la principal fuente anual de financiamiento del Costume Institute, además de contribuir a otras actividades del museo.

Para esta edición, las copresidentas confirmadas son Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour, de acuerdo con Vogue, medio que organiza y cubre el evento junto al museo.

La Met Gala llega, además, después de una edición 2025 especialmente exitosa en términos de recaudación.

Según Los Angeles Times, la gala del año pasado reunió un récord de US$31 millones para el Costume Institute, lo que ayuda a explicar por qué el evento sigue siendo una vitrina global para celebridades y marcas, pero también una pieza central en el financiamiento del área de moda del museo.

¿Dónde ver la Met Gala 2026 desde Chile?

La alfombra roja de la Met Gala 2026 se podrá seguir en vivo desde Chile a través de las plataformas digitales de Vogue, además de sus canales oficiales en YouTube y TikTok.

Su transmisión comenzará a las 18:00 horas de Chile continental, este lunes 4 de mayo.

La cobertura estará conducida por Ashley Graham, La La Anthony y Cara Delevingne, con Emma Chamberlain como corresponsal de alfombra roja.