Ejército y Carabineros buscan a conscripto desaparecido con su armamento en la Región del Maule

Un amplio operativo de rastreo se desarrolla en la Región del Maule tras la desaparición de un soldado conscripto desde el recinto militar El Culenar, ubicado en la comuna de San Rafael.

Según lo informado por Radio Biobío, las labores de búsqueda son encabezadas por personal del Ejército de Chile en conjunto con efectivos de Carabineros de Chile, quienes trabajan para dar con el paradero del uniformado extraviado durante la jornada de este viernes.

El conscripto, oriundo de la ciudad de Rancagua, se encontraba en la zona participando de una campaña de instrucción.

El extravío se produjo en circunstancias que son materia de investigación dentro del recinto militar mencionado, mientras la unidad realizaba ejercicios de terreno.

De acuerdo a los antecedentes recopilados, el uniformado mantendría en su poder un fusil de servicio al momento de su desaparición. Sin embargo, se precisó que el armamento no cuenta con municiones.