Alejandro Tabilo vence a Ignacio Buse y avanza a semifinales del Challenger de Aix-en-Provence

Alejandro Tabilo consiguió una sólida victoria ante el peruano Ignacio Buse y avanzó a las semifinales del Challenger 175 de Aix-en-Provence, torneo que se disputa sobre arcilla en Francia.

El tenista chileno, número 43 del ranking ATP y segundo sembrado del cuadro, derrotó a Buse por 6-4 y 6-0 en los cuartos de final, en un partido que terminó inclinándose con claridad a su favor después de un primer set más disputado.

Tabilo logró destrabar el encuentro en la primera manga y luego dominó sin mayores sobresaltos el segundo parcial, donde no cedió juegos ante el peruano, actual 58° del mundo y quinto preclasificado del torneo.

Semifinal en Francia

Con este resultado, el chileno se instaló entre los cuatro mejores del certamen y mantuvo su buen recorrido en Aix-en-Provence, campeonato que ya ganó en 2024.

El triunfo también le permite seguir sumando partidos competitivos sobre arcilla en la previa de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada.

Por el paso a la final, Tabilo deberá enfrentar al estadounidense Ethan Quinn (48°), quien también avanzó en el cuadro principal del torneo francés.