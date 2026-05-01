Nueva defensa de Vivanco busca sacarla de la cárcel: Piden revisar su prisión preventiva

La nueva defensa de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco inició gestiones para intentar revertir su prisión preventiva, en el marco de la denominada trama bielorrusa.

Según consignó La Tercera, la defensora Patricia Alvarado, de la Defensoría Penal Pública, asumió la representación de la exjueza luego de la renuncia del abogado Jorge Valladares, quien había tomado el caso tras la salida de Carlos Mora Jano.

Vivanco se encuentra imputada por los delitos de cohecho y lavado de activos, y cumple la cautelar de prisión preventiva en la Cárcel de Mujeres de San Joaquín desde fines de enero.

La abogada solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijar una audiencia de revisión de cautelares, argumentando que cuenta con nuevos antecedentes que tornarían “desproporcionada” la medida impuesta a su representada.

En el escrito, la defensa pidió que la audiencia se realice, de ser posible, solo respecto de Vivanco y en una fecha distinta a la de los otros imputados, dada la complejidad de la causa.

El juez Jaime Fuica acogió la solicitud y fijó la audiencia de revisión de cautelares para el 4 de junio a las 09:00 horas.

En paralelo, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó medidas cautelares solicitadas por Codelco para asegurar la retención de dineros y bienes de Vivanco, Gonzalo Migueles y Mario Vargas por más de $17 mil millones.

La estatal busca resguardar fondos frente a una eventual acción civil, luego de desembolsos asociados a litigios con el consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec (CBM), que son parte de la investigación.

El tribunal de alzada estimó que las medidas se ajustan a derecho y rechazó los cuestionamientos presentados por las defensas de los imputados.

La causa sigue en desarrollo, mientras el Ministerio Público indaga presuntos pagos y eventuales gestiones irregulares vinculadas a fallos que favorecieron a CBM en litigios contra Codelco.