Iván Flores acusa “desgobierno” en La Moneda por recortes y descoordinaciones: “Nadie sabe quién gobierna”

El senador Iván Flores criticó duramente las descoordinaciones del Gobierno en medio de la polémica por eventuales recortes a programas sociales y acusó que en La Moneda existe un “desgobierno”.

Fuerte crítica del senador Flores al Ejecutivo

El parlamentario cuestionó el contraste entre los compromisos asumidos por el Presidente José Antonio Kast durante la campaña y las señales que, a su juicio, ha entregado el Ejecutivo desde su instalación.

“Cada día se sabe menos cuántos gobiernos hay dentro de lo que se supone que es el gobierno del presidente Kast”, afirmó Flores, apuntando a diferencias internas en el gabinete.

En esa línea, sostuvo que el entonces candidato Kast se comprometió a no aplicar recortes en programas sociales críticos, pero que hoy —según dijo— existen medidas que avanzan en una dirección distinta.

El senador también apuntó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a quien atribuyó una “agenda propia” marcada por recortes, reducción del Estado y pérdida de derechos sociales.

Flores además mencionó al ministro de Vivienda, Iván Poduje, afirmando que sus diferencias dentro del Ejecutivo profundizan la incertidumbre sobre la conducción del Gobierno.

“Nadie sabe quién gobierna”, señaló el legislador, al advertir que las señales cruzadas dentro del gabinete terminan afectando la confianza pública.

A juicio de Flores, el costo de estas descoordinaciones recae principalmente en los sectores más vulnerables, la clase media y los microempresarios.

“Los que terminan pagando los platos rotos son siempre los mismos: la gente humilde, la gente de clase media, los microempresarios, la gente que le pelea todos los días la vida”, sostuvo.

El senador cerró señalando que el país enfrenta un escenario de incertidumbre, con promesas que —según acusó— no se cumplen y decisiones que dependen “del ánimo de los ministros”.