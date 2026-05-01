Gustavo Cerati tendrá documental en Netflix con material de archivo inédito y entrevistas a su entorno

Netflix confirmó la producción de un documental realizado en Argentina sobre Gustavo Cerati, centrado en su vida personal y artística, con acceso a material de archivo no visto y testimonios de personas de su círculo cercano.

El proyecto está en etapa de producción y su estreno está previsto para 2027.

La película incluirá entrevistas a Zeta Bosio y Charly Alberti, compañeros de Cerati en Soda Stereo, además de otras voces del entorno íntimo del músico.

Su hermana menor, Laura Cerati, también participa como productora asociada.

Dirección y producción

La dirección estará a cargo de Picky Talarico y la dirección creativa de Andy Fogwill, ambos vinculados a la trayectoria audiovisual de Cerati.

La producción, en tanto, es de Landia y la producción ejecutiva recae en Pablo Flores y Adrián D’Amario y la dirección de arte figura a nombre de Roy Garcia.

El documental se plantea como un relato que combina el recorrido por distintas etapas de su carrera con registros personales y materiales de archivo, con el objetivo de ampliar la mirada sobre Cerati más allá de sus lanzamientos y presentaciones.

“Cerati no es memoria, sino descubrimiento”

Talarico, quien también dirigió la docuserie Rompan todo: La historia del rock en América Latina, adelantó, a través de un comunicado, parte de lo que será el enfoque.

“Siento que este documental nos da la posibilidad de contar la vida de un personaje único, alguien que dejó una huella profunda en millones de personas. Pero, sobre todo, es la oportunidad de asomarnos a lo que no se vio, a gestos mínimos, a zonas más silenciosas de su personalidad solo visibles para quienes tuvimos la suerte de compartir momentos con él”, explicó.

Y agrega: “La figura de Gustavo parece seguir creciendo cada vez más a 12 años de su muerte. Hay nuevas generaciones para las que Cerati no es memoria, sino descubrimiento. Su obra está siendo reinterpretada fuera del contexto original. Este documental puede funcionar como puente entre esas capas de sentido”.