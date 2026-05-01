“Nο pierda tiempo y haga la pega”: Senador Núñez responde a querella de ministra Steinert

El senador Daniel Núñez (PC) respondió a la querella anunciada en su contra por la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, luego de que la secretaria de Estado acusara injurias y calumnias por declaraciones del parlamentario.

La controversia se originó después de que Núñez pidiera la renuncia de la ministra y la vinculara con el narcotráfico a partir de una antigua sociedad inmobiliaria que mantuvo con su exmarido.

Steinert descartó cualquier irregularidad y defendió su probidad, señalando que la sociedad está inactiva y que no tiene relación con la actividad profesional de su expareja.

En ese contexto, la ministra anunció acciones judiciales contra el senador, al considerar que sus dichos constituyen una imputación grave que afecta su honra.

“No pierda tiempo y haga la pega”

La respuesta de Núñez llegó a través de su cuenta en X, donde emplazó a la autoridad a concentrarse en la agenda legislativa de seguridad.

“Ministra Steinert, no pierda tiempo en querellas y haga la pega”, escribió el parlamentario, junto con recordar que solicitó una audiencia vía Ley del Lobby para abordar iniciativas en trámite.

Entre ellas mencionó un proyecto contra el robo de cobre y otra propuesta de su autoría que busca enfrentar los préstamos informales conocidos como “gota a gota”.

Esta última iniciativa apunta a tipificar la llamada usura extorsiva, asociada a cobros con intereses ilegales, amenazas, violencia o engaños, prácticas que suelen afectar a hogares vulnerables y que han sido vinculadas al crimen organizado.

El cruce profundiza la tensión entre el Ejecutivo y el senador comunista, en medio del debate por la conducción de la agenda de seguridad y los límites del debate político frente a acusaciones personales.