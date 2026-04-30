Steinert anuncia querella contra senador Núñez por “imputaciones injuriosas” sobre sociedad con exdefensor de narcotraficante

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, anunció este jueves que presentará una querella criminal contra el senador Daniel Núñez (PC) , acusándolo de afectar su honra tras una serie de declaraciones públicas en su contra.

La secretaria de Estado confirmó la acción judicial a través de sus redes sociales, donde apuntó directamente a los dichos del parlamentario.

“Presentaré una querella por imputación injuriosa, dañando mi honra”, señaló, marcando un tono firme frente a la controversia.

En esa línea, Steinert enfatizó que no tolerará acusaciones que, a su juicio, perjudican el ejercicio de la función pública.

“Tolerancia cero a quienes perjudican a servidoras públicas”, escribió, agregando que “no nos atemorizan bandas criminales, tampoco las calumnias del Sr. Núñez”.

Presentaré querella criminal contra senador PC Daniel Núñez, por imputación injuriosa, dañando mi honra. Tolerancia cero a quienes perjudican a servidoras públicas, como también ocurrió con ministra Lincolao. No nos atemorizan bandas criminales, tampoco las calumnias del Sr Nuñez https://t.co/YyxPc3XZtr — Trinidad Steinert (@MinSteinert) April 30, 2026

Los dichos del senador Núñez

La reacción de la ministra se produce luego de que el senador difundiera un video en la red social X, donde cuestionó su permanencia en el cargo y la vinculó con un abogado que defendió a un imputado por tráfico de drogas.

Según consignó La Segunda, el abogado es Rodrigo Irrázabal Izikson, quien es la expareja de la secretaria de Estado y está inscrito en un registro de la Contraloría General de la República (CGR) que incluye a abogados que tramitaron causas de la Ley 20.000, la cual sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Uno de los casos en los que participó es una causa con sentencia de 2010, cuando un hombre fue detenido en Talca por transportar marihuana y fue encontrado culpable al hallarse alrededor de 9 kilos de droga en su domicilio, constató el medio antes citado.

Núñez sostuvo que ese nexo representaría un riesgo en el contexto del combate al crimen organizado.

“Debe dar un paso al costado por su vínculo familiar con un abogado narco”, afirmó el legislador, quien además calificó como “un gravísimo error” que la ministra no haya disuelto una sociedad comercial con su expareja.