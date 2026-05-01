Reportan incidente de ciberseguridad que afectaría a TGR y Registro Civil: Recomiendan cambiar ClaveÚnica

Reportes de ciberseguridad encendieron las alertas este viernes por una eventual afectación a sistemas vinculados a organismos públicos en Chile, entre ellos la Tesorería General de la República (TGR) y el Registro Civil.

El medio especializado Vecert Analyzer calificó en redes sociales el hecho como una “alerta crítica de ciberinteligencia” y señaló que se habría detectado una brecha técnica de alto impacto.

Presunta vulneración de datos y recomendación de cambiar ClaveÚnica

De acuerdo con ese reporte, el incidente habría comprometido credenciales de acceso administrativo asociadas a la TGR, además de información sensible vinculada al Registro Civil.

Ante ese escenario, especialistas recomendaron a la ciudadanía cambiar su ClaveÚnica de manera preventiva, con el objetivo de reducir eventuales riesgos de suplantación de identidad, fraudes o accesos no autorizados.

🚨 CRITICAL CYBERINTELLIGENCE ALERT: GOVERNMENT INFRASTRUCTURE COMPROMISE – GENERAL TREASURY OF THE REPUBLIC (CHILE) 🏛️🔐 A high-impact technical breach targeting the General Treasury of the Republic (TGR) has been detected. According to activity monitored on specialized… pic.twitter.com/Od2MhKxoan — VECERT Analyzer (@VECERTRadar) May 1, 2026

¿Qué dicen las autoridades de la materia en Chile?

La Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) abordó la situación mediante un comunicado, en el que informó que se encuentra analizando, desde hace 48 horas, reportes de fuentes de inteligencia en ciberseguridad sobre presunta actividad maliciosa que involucraría datos de operadores de telecomunicaciones y servicios públicos.

El organismo señaló que trabaja coordinadamente con instituciones públicas y privadas para verificar la veracidad de las afirmaciones y, en caso de corresponder, adoptar medidas pertinentes.

Sin embargo, la ANCI precisó que hasta el momento no ha podido corroborar la autenticidad ni el alcance de la información supuestamente comprometida.

La agencia también indicó que las instituciones contactadas han colaborado activamente con las investigaciones en curso y adoptaron medidas preventivas adicionales de seguridad, independiente de la veracidad de los reportes.

La situación se mantiene en desarrollo, por lo que la recomendación es seguir los canales oficiales y evitar ingresar credenciales en enlaces no verificados o sitios que no correspondan a plataformas institucionales.