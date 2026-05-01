Del pop al fútbol: Olivia Rodrigo es rostro de la nueva camiseta del Barcelona para El Clásico

La cantante estadounidense Olivia Rodrigo será la nueva protagonista de la camiseta especial del FC Barcelona, en una acción comercial y de marca desarrollada junto a Spotify de cara a un nuevo El Clásico.

Según confirmó el club catalán, el logo de la artista reemplazará al habitual de la plataforma en la parte frontal de la indumentaria que utilizará el equipo masculino en el duelo ante Real Madrid del próximo 10 de mayo en el Spotify Camp Nou.

La iniciativa no quedará restringida al plantel masculino.

El club informó que la primera aparición oficial de esta camiseta será el 6 de mayo, cuando el Barcelona Femení la use en su partido de Liga F frente a Levante UD.

Olivia Rodrigo, de esta forma, se convierte en la artista más joven en aparecer en la camiseta del club dentro de esta alianza, con 23 años de edad.

La cantante sucede, así, a nombres como Ed Sheeran, Travis Scott, Coldplay, Karol G, The Rolling Stones, Rosalía y Drake, todos parte de una estrategia que reemplaza temporalmente el logo de Spotify por el de un artista en partidos de alto impacto mediático.

La colaboración también incluirá una presentación especial de la cantante en Barcelona.

Tanto el club como Spotify detallaron que Rodrigo actuará el 8 de mayo en un concierto privado para sus seguidores más fieles, conocidos como Livies, quienes serán invitados por la plataforma según su actividad de escucha.

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Spotify precisó, además, que el evento se enmarcará en su formato Billions Club Live, con foco en las canciones de la artista que han superado los mil millones de reproducciones.

Una colección especial de Olivia Rodrigo

Junto con la camiseta de partido, la colaboración contempla una colección especial de productos.

Habrá 1.899 camisetas de edición limitada, en alusión al año de fundación del club, mientras que el Barcelona detalló que también existirán versiones más exclusivas: una tirada de 22 camisetas firmadas por los titulares de los partidos masculino y femenino vinculados a esta acción, además de 11 unidades firmadas por Rodrigo.

En la tienda oficial del club, en tanto, ya aparecen varios artículos vinculados a la alianza, entre ellos una camiseta Nike FC Barcelona x Olivia Rodrigo x Spotify a $65.300 pesos chilenos, además de polerones, gorros, stickers y camisetas de edición limitada.

En el mismo sitio también figuran versiones firmadas con valores de $3.916.100 pesos chilenos y camisetas de edición jugador a $522.200 pesos chilenos.