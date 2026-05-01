Actores y guiones creados con IA no podrán competir en los Premios Oscar

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos actualizó este viernes las reglas para los próximos Premios Oscar.

Dentro de aquel contexto, dejó por escrito un punto que venía generando discusión en la industria: las actuaciones creadas por inteligencia artificial y los guiones generados por esta tecnología no podrán ser elegibles en las categorías de actuación y escritura.

La medida regirá para la próxima ceremonia, prevista para marzo de 2027.

Según informó Reuters, los organizadores de los Oscar señalaron que las nuevas reglas buscan aclarar que las categorías de actuación y guion deben corresponder a trabajo realizado por seres humanos.

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En paralelo, la Academia precisó en sus reglas oficiales que, en las categorías de escritura, los guiones deberán ser “human-authored”, es decir, escritos por personas, y que además se reserva el derecho de solicitar más información sobre el uso de inteligencia artificial generativa y sobre la autoría humana de las obras presentadas.

La actualización no implica una prohibición total del uso de herramientas de inteligencia artificial dentro del proceso creativo de una película.

De acuerdo con Reuters, los cineastas sí podrán utilizar este tipo de tecnologías, pero una interpretación sintética (como la de un actor generado por IA) no podrá competir por un Oscar.

La Academia, además, podrá pedir antecedentes adicionales para verificar que las postulaciones correspondan efectivamente a trabajo humano.

Esta decisión también se inserta en una etapa en que el organismo ha ido ajustando con mayor detalle sus criterios de elegibilidad y promoción.

En el comunicado oficial sobre las reglas de la 99° edición de los Oscar, la institución explicó que el cambio en escritura codifica expresamente que los guiones deben ser de autoría humana.

A su vez, bajo la regla de elegibilidad vinculada al uso de inteligencia artificial generativa, se deja abierta la posibilidad de requerir información adicional sobre “la naturaleza del uso” de esta tecnología y la autoría de las obras.

Otros cambios para las próximas premiaciones

Junto con aquella modificación, la Academia anunció otros cambios regulatorios para la próxima edición.

Entre ellos, en la categoría de Película Extranjera, la cinta será acreditada como nominada en lugar del país o territorio, y la estatuilla será recibida por el director en representación del equipo creativo.

También se ajustaron reglas en áreas como Canción Original, Maquillaje y Peluquería, y Efectos Visuales, además de precisiones en las normas de campaña dirigidas a los miembros de la Academia.

El calendario oficial difundido por la institución establece que las fechas de envío para las películas que aspiren a competir en la próxima edición comenzarán en agosto y septiembre de 2026, mientras que las actividades de votación preliminar en algunas ramas se desarrollarán en enero de 2027.

Todo esto desembocará en la 99° ceremonia de los Premios Oscar, programada para marzo del próximo año.