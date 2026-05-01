Ejército halla a conscripto que permanecía desaparecido con su armamento en Rancagua

Personal de la Brigada de Aviación de Ejército (BAE) confirmó este viernes el hallazgo de un soldado conscripto que se encontraba desaparecido en la Región de O’Higgins.

A través de un comunicado, señalaron que el operativo de búsqueda -que contó con la colaboración de efectivos policiales- permitió localizar al joven mientras este aún portaba su armamento de cargo.

El uniformado, quien se había integrado recientemente a la institución para realizar su Servicio Militar Obligatorio (SMO), fue encontrado en buenas condiciones de salud tras las intensas labores de rastreo desplegadas durante la jornada de este 1 de mayo en las cercanías de su unidad.

Desde la institución señalaron que se han activado los protocolos internos para abordar el trasfondo del incidente.

“La Brigada de Aviación se encuentra brindando contención psicológica para determinar las causas que lo motivaron a tomar dicha decisión“, explicaron desde la oficina de Relaciones Públicas y Comunicaciones de la BAE.

Finalmente, el mando militar informó que se inició un proceso de acompañamiento para la familia del soldado con el objetivo de entregar el apoyo institucional correspondiente ante la situación ocurrida en la zona central del país.