Schalper apunta a “cultura del despilfarro” del Frente Amplio y defiende plan de ajustes del Gobierno

El diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, cuestionó al Frente Amplio en medio de la controversia por los ajustes presupuestarios del Gobierno de José Antonio Kast y acusó que, durante la administración anterior, se instaló una “cultura del despilfarro”.

En entrevista con BioBioChile, el parlamentario oficialista defendió la revisión del gasto público impulsada por el Ejecutivo y descartó que esta implique recortes en beneficios sociales. Sus declaraciones se dan en medio de las dudas planteadas por sectores de la oposición ante eventuales efectos en programas como la Pensión Garantizada Universal (PGU), el ajuar y la alimentación escolar.

Consultado por los oficios presentados por parlamentarios del Frente Amplio al Ministerio de Hacienda, Jorge Quiroz, para transparentar documentos y decretos asociados a los ajustes, Schalper respondió con críticas al sector.

“Desde Renovación Nacional hemos enviado oficios a los ministerios para que nos cuenten cuál fue el estado real en el que se encontraron una vez asumidos sus cargos, cosa de poner de manifiesto la cultura del despilfarro al que nos tenía acostumbrado el Frente Amplio”, sostuvo.

Luego agregó: “Que el Frente Amplio esté criticando una cosa como esta me parece que es como aquel que organizó la fiesta y después se preocupa de los desmanes que produjeron los invitados”.

El diputado también apuntó directamente al gobierno anterior y al expresidente Gabriel Boric. “Yo tengo la impresión de que el Frente Amplio tiene que tener un poquito de pudor, porque no existe ninguna administración que haya heredado un déficit fiscal de la envergadura que lo ha hecho el presidente Boric, que entiendo es militante del Frente Amplio”, afirmó.

Schalper descarta recortes sociales

Pese a sus críticas al Frente Amplio, Schalper insistió en que el Gobierno no busca reducir beneficios sociales, sino revisar el uso de los recursos públicos y corregir eventuales irregularidades.

“El Gobierno del presidente Kast y los partidos oficialistas tenemos la decisión tomada de que no va a haber ningún ajuste en beneficios sociales”, afirmó.

El parlamentario sostuvo que el foco del Ejecutivo está puesto en fiscalizar el uso de ciertas ayudas estatales. “Lo que sí va a haber, y en eso tenemos que saber usar bien los conceptos, es que no vamos a aceptar que se siga haciendo uso fraudulento de muchos beneficios, sin la capacidad del Estado de hacer las suficientes fiscalizaciones”, señaló.

En esa línea, dijo que el objetivo es realizar “una indagación profunda del mal uso de ciertos beneficios” y, a partir de ello, aplicar “una corrección para que los beneficios le lleguen exclusivamente a aquellos que son destinatarios”.

Según Schalper, esa revisión apunta a evitar que algunas personas reciban prestaciones “sin corresponderles” o mediante información falsa. “Aquí lo que se pretende es ajustar aquellos gastos que son sobredimensionados o superfluos, y también revisar aquellas asignaciones que reciben ciertas personas o ciertos beneficios sin corresponderles”, sostuvo.

Ley de Reconstrucción y críticas a la oposición

El parlamentario también abordó la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional, iniciativa impulsada por el Gobierno como parte de su agenda económica y fiscal.

Schalper adelantó que votará a favor de la idea de legislar. “Yo voy a votar a favor de la idea de legislar, porque creo que este proyecto de ley es el punto de inflexión para que Chile vuelva a la senda de la reactivación económica”, afirmó.

Consultado por la postura de sectores de oposición que han planteado rechazar la idea de legislar, el diputado sostuvo que “no hay una sola oposición, hay distintas oposiciones”.

Respecto del Partido Comunista, señaló que cuando pide que el Gobierno retire el proyecto “deja de manifiesto su visión antidemocrática, porque lo que pide es que el Gobierno no ejerza el poder que ha obtenido con el 58% de los votos”.

También cuestionó al Partido Socialista y afirmó que le resulta “muy sorprendente” verlo “más tentado a seguir la hoja de ruta de un Boric 2.0 que de la socialdemocracia europea”.

“Un proyecto que se ha ido construyendo de manera tal que se va acotando a lo estrictamente asociado al crecimiento económico, yo creo que es un proyecto al que hay que darle la oportunidad del debate”, sostuvo.