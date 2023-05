En la madrugada del viernes 19 de mayo, cuatro marinos de la Armada golpearon a un hombre en situación de calle y discapacitado, provocando su muerte.

Durante este lunes 22 de mayo, el Tribunal decretó prisión preventiva para los uniformados. De los cuatro involucrados, uno fue imputado por homicidio simple, mientras que el resto fue considerado como autores presenciales.

El sujeto fue identificado como Milton Domínguez, de 61 años, de nacionalidad colombiana y usuario del Hogar de Cristo hasta agosto de 2022.

El viaje de Miltón

Según la información brindada por el Hogar de Cristo, Milton estudió instalación y mantenimiento de paneles solares. Su historia como migrante comenzó cuando descubrió que en Chile y España había oportunidades para ejercer su profesión. Finalmente, optó por la primera opción y emprendió su viaje desde la ciudad de Cali, Colombia. Pasó por Pisiga, Bolivia, y después de dos meses de viaje, ingresó al país a través de los pasos fronterizos de Colchane. Al llegar, se autodenunció y fue trasladado a una residencia sanitaria para realizar una cuarentena.

En el baño de dicho lugar, Milton contrajo un hongo que llevó a la amputación de dos dedos debido al avance de la infección. Sin embargo, esta medida no fue suficiente y tuvieron que amputarle su pierna derecha.

Durante este proceso, recibió la noticia de la muerte de su padre, de 96 años de edad. Señaló a el Hogar de Cristo que le omitió la amputación de su pierna a su madre.“No quise afligirla más”, expresó.

“Hablé con una de mis hermanas más cercanas. Nosotros somos siete hijos; yo soy el quinto, y no me he casado ni tenidos hijos”, agregó.

Antes de perseguir su anhelo de ejercer su carrera, Milton trabajaba en la ciudad de Cali como repartidor de comida. Tras su accidente, una de sus metas era conseguir una prótesis para su pierna derecha, para poder trabajar en el sector de la energía solar en el norte de Chile.