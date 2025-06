“Menos mal que no va a ser candidata ni Presidenta”: El burlesco comentario de Daniel Jadue contra Carolina Tohá

Pero también aprovechó la oportunidad de lanzar un dardo "solapado" a quienes critican a Cuba. Dichos del exalcalde que se dan sólo días después que la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara asegurara que en dicho país hay vulneraciones a los derechos humanos, lo que generó tensión en el PC.

El exalcalde de Recoleta y excandidato presidencial, Daniel Jadue realizó un burlesco comentario en contra de la precandidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá.

Esto por la postura de la exministra del Interior de estar en contra de que Chile entre a los Brics. “Rusia está embarcado en una guerra de invasión a Ucrania y no me gustaría ver a Chile en esa alianza. Y creo que mucha gente, he escuchado a algunos analistas que dicen que esto es un prejuicio que Chile tiene. No es ningún prejuicio, es un juicio”, aseguró Tohá en diálogo con CNN Chile.

Jadue, indagado por presuntos delitos de corrupción mientras fue alcalde, afirmó, sobre dichos comentarios, que “menos mal que no va a ser candidata ni Presidenta”.

Pero también aprovechó la oportunidad de lanzar un dardo “solapado” a quienes critican a Cuba. Dichos del exalcalde que se dan sólo días después que la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara asegurara que en dicho país hay vulneraciones a los derechos humanos, lo que generó tensión en el PC.

“Ya no sé qué decir. Me da vergüenza ver algunos políticos chilenos que se llenan la boca con los derechos humanos, critican a Cuba, a Venezuela y aplauden a Israel. Esto debiese hacer pensar a muchos de los que hablan contra Cuba, porque los mismos que hablan contra Cuba son los mismos que defienden a Israel y dicen que es la única democracia en Medio Oriente”, afirmó.