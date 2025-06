Carolina Tohá: “No quiero a Chile de aliado estratégico de Israel en este momento”

En conversación con CNN Chile Radio, la abanderada del Socialismo Democrático señaló que, así como no es partidaria de ser aliada de Rusia en un hipotético ingreso al Brics, tampoco lo sería de Israel dada la crisis humanitaria en Gaza.

La candidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá (PPD) se refirió a la decisión del Presidente Boric de asistir como invitado a la Cumbre del Brics que se realizará en Río de Janeiro entre el 6 y 7 julio.

La decisión ha sido criticada por la oposición, dado que el Brics está compuesto por países aliados de Rusia, tales como Irán.

En conversación con CNN Chile Radio, Tohá señaló que “yo creo que ir a una reunión donde se intercambian opiniones no es problemático. El mundo necesita más diálogo, no menos diálogo. Además, el presidente no es precisamente una persona, digamos, que es tímida, que no diga sus opiniones. No me cabe duda que en una reunión como esa las va a decir“.

Sin embargo, advirtió que “distinto sería que Chile entrara a ese bloque. Yo no soy partidaria de que Chile sea un aliado estratégico en este momento de Rusia“.

En esa misma línea, sostuvo que “Rusia está embarcado en una guerra de invasión a Ucrania y no me gustaría ver a Chile en esa alianza. Y creo que mucha gente, he escuchado a algunos analistas que dicen que esto es un prejuicio que Chile tiene. No es ningún prejuicio, es un juicio“.

Junto con criticar el “tener una invasión a un país vecino“, también aseguró que “a mí no me gustaría tampoco que Chile en este momento se embarcara en una alianza estratégica con Israel“.

“No digo que el día de mañana uno pueda estar en un bloque con Israel en alguna cosa, puede ser. Pero mientras Israel esté en una actitud como la que estamos viendo hoy día en Gaza, estén muriendo personas, esté bloqueada la ayuda humanitaria, no quiero a Chile de aliado estratégico de Israel en este momento, sinceramente”, acotó.

Finalmente, indicó que “entonces creo que -en eso- es buena la coherencia. Y una de las grandes virtudes que Chile tiene en su política exterior, por la cual somos respetados en el mundo, es porque buscamos esa coherencia”.