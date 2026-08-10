Megarreforma: Cámara de Diputados votará este lunes los tres vetos presidenciales al proyecto

Para las 17:00 horas de este lunes está citada la sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados para discutir y votar los vetos del presidente José Antonio Kast a la megarreforma.

Se trata del derecho al olvido financiero por deudas, anatocismo (cobro de intereses sobre intereses) y los ajustes para garantizar el pago a 30 días a las pymes.

La semana pasada, el Senado despachó el último artículo pendiente y, posteriormente, la Comisión de Hacienda de la Cámara analizó y recomendó aprobar -por 10 votos a favor y 3 en contra- los vetos supresivos del Ejecutivo.

En concreto, el Gobierno busca eliminar estas normas del proyecto de reconstrucción nacional, argumentando que estas pueden restringir el acceso al crédito, aumentar el costo del financiamiento o generar efectos adversos para las personas y empresas que se pretende proteger.

“Las tres son iniciativas que suenan bien, pero traen malas consecuencias“, aseveró el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Una vez que la Cámara Baja analice los vetos, estos pasarán a ser discutidos por el Senado durante la semana. En ambas cámaras se necesita mayoría simple para la eliminación de las disposiciones.

Cabe señalar que para que el Congreso insista en los tres artículos, necesita un quórum de 103 diputados y 33 senadores, respectivamente.