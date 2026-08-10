“Hay que perfeccionar el protocolo”: Presidente Kast aborda salida de exsubsecretario de Hacienda tras positivo a test de drogas

El Presidente José Antonio Kast se refirió a la polémica situación producida con el exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien salió del cargo luego de dar positivo en un test de drogas.

La controversia se generó luego que Rodríguez pidiera una contramuestra y además se hiciera otros exámenes de forma particular, lo que generó dudas sobre el protocolo oficial para las autoridades en estos casos.

Sobre este punto, en conversación con Tele13 Radio, el mandatario aseguró que “aquí se ha dado una situación particular, porque dentro de la Ley de Modificación Presupuestaria de enero, establece que todas las autoridades tienen que hacerse un test de pelo. No dice cómo, solo establece plazos“.

Del mismo modo, apuntó que “nosotros, de manera previa, habíamos establecido que cualquier persona que entrara a un cargo de ministro o subsecretario tenía que presentar su examen y test de pelo. Eso lo hicimos, y ahí se produce esta situación de incoherencia entre el primer examen de pelo y el que se realiza después de acuerdo a la licitación“.

Finalmente, indicó: “¿Hay que perfeccionar el protocolo? Por supuesto. Pero nuestro estándar se planteó al inicio del examen de pelo previo”.