UEFA, AFC y Concacaf se rebelan contra FIFA y acusan “engaño” en gestión de Infantino

Una dura arremetida contra la conducción de la FIFA protagonizaron este lunes la UEFA, la AFC y la Concacaf, que mediante una carta conjunta denunciaron un quiebre de confianza y falta de transparencia en decisiones impulsadas bajo la administración de Gianni Infantino.

El cuestionamiento surge tras el fallido intento de crear una filial destinada a comercializar la Copa del Mundo, iniciativa que, según las tres confederaciones, fue presentada con plazos reducidos y sin una consulta suficiente a las federaciones miembro.

“Cuando se rompe la confianza mediante el engaño, cuando una persona se antepone al colectivo que le ha confiado la autoridad, ese deber ha sido abandonado”, señala el documento.

La carta está firmada por las máximas autoridades de la UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la Concacaf, que agrupa a Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

Las organizaciones aseguran que su crítica no responde a disputas económicas ni a desacuerdos por la expansión de competencias, sino a la forma en que se están adoptando decisiones dentro del organismo rector del fútbol mundial.

En particular, cuestionaron la propuesta de FIFA para vender una participación vinculada a la comercialización de la Copa del Mundo, cuyos detalles fueron enviados recientemente a los vicepresidentes del organismo y a sus 211 federaciones miembro.

Para las confederaciones, el procedimiento representó un “error de juicio” y fue diseñado de manera que dificultaba una revisión adecuada de la iniciativa.

“Una propuesta presentada en un plazo muy ajustado, sin una consulta significativa, y que se impulsó hacia una fecha límite antes de que las federaciones miembro pudieran examinar adecuadamente sus términos, no es fruto de un descuido, sino de un diseño destinado a limitar el escrutinio”, afirmaron.