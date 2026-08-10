Sebastián Vallebona asume como nuevo subsecretario de Hacienda tras salida de Juan Pablo Rodríguez

El presidente José Antonio Kast nombró como nuevo subsecretario de Hacienda a Sebastián Vallebona Espinosa, tras la bullada salida de Juan Pablo Rodríguez.

El exsubsecretario dejó el Gobierno luego de dar positivo a un test de drogas aplicado en junio.

El caso generó controversia, ya que posteriormente Rodríguez pidió una contramuestra y además se hizo otros exámenes de forma particular, por fuera de los protocolos establecidos por el Gobierno.

Además, aseguró que es inocente y no es consumidor de drogas y que el examen de junio se llevó a cabo sin cumplir a cabalidad con las disposiciones requeridas.

¿Quién es Sebastián Vallebona?

Vallebona es abogado y se desempeñaba como coordinador de Políticas Tributarias en el Ministerio de Hacienda.

El profesional de la Pontificia Universidad Católica de Chile tiene un máster en Derecho, LLM UC con mención en derecho tributario de la misma casa de estudios. También posee un advanced LLM en derecho tributario internacional por la Universidad de Leiden, de Países Bajos.

Además, es profesor de Derecho Tributario I y II de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y profesor de Tributación Internacional Esencial en la Universidad Adolfo Ibáñez.

El Gobierno también informó que Vallebona tiene experiencia en PwC Chile y fue socio del estudio de abogados Pereira Covarrubias Montes.